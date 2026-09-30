УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8829 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
616 2

Ворог атакував Київ дронами: в Оболонському районі влучання в склади

наслідки вечірньої атаки БпЛА на Київ

Ввечері 30 вересня в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у складські приміщення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по складах 

"В Оболонському районі влучання в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Перед цим він повідомляв про падіння уламків у Голосіївському районі - на території наукової установи, де загорівся трав’яний настил та на відкритій території біля дороги, де загорілися дерева.

Атака дронів 

Нагадаємо, що ввечері 30 вересня окупанти продовжують атакувати Україну дронами. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Дивіться також: Російський "Шахед" зачепив багатоповерхівку на Оболоні та впав без детонації. ВIДЕО

Автор: 

Київ (17200) атака (2201) склад (301)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 