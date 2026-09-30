Ворог атакував Київ дронами: в Оболонському районі влучання в склади
Ввечері 30 вересня в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у складські приміщення.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Удар по складах
"В Оболонському районі влучання в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Перед цим він повідомляв про падіння уламків у Голосіївському районі - на території наукової установи, де загорівся трав’яний настил та на відкритій території біля дороги, де загорілися дерева.
Атака дронів
Нагадаємо, що ввечері 30 вересня окупанти продовжують атакувати Україну дронами. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
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