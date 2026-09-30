РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 30 вересня: оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА ввечері 30 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА (оновлена інформація)
О 20:49 - Реактивний БпЛА на Кременчук з південного сходу.
О 21:01 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 21:12 - Миколаївщина: реактивний БпЛА курсом на Вознесенськ.
О 21:14 - КАБи на Сумщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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