Збиття ворожих повітряних цілей над Київщиною з комплексу "Бук-М1": бойова робота бійців 156-го ЗРП. ВIДЕО
Бійці 156-го зенітного ракетного полку під час однієї з повітряних атак противника знищили ворожі цілі над Київщиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські військові застосували зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
На кадрах зафіксовано пуски зенітних ракет із комплексу та подальше ураження ворожих цілей у повітрі.
Відеозаписом бойової роботи бійці 156-го ЗРП поділилися у своїх соціальних мережах.
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