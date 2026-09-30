Збиття ворожих повітряних цілей над Київщиною з комплексу "Бук-М1": бойова робота бійців 156-го ЗРП. ВIДЕО

Бійці 156-го зенітного ракетного полку під час однієї з повітряних атак противника знищили ворожі цілі над Київщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські військові застосували зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

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На кадрах зафіксовано пуски зенітних ракет із комплексу та подальше ураження ворожих цілей у повітрі.

Відеозаписом бойової роботи бійці 156-го ЗРП поділилися у своїх соціальних мережах.

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