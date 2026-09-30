Перехоплювач P1-SUN "JetKiller" знищив російську реактивну "Герань-5". ВIДЕО
Індустрія дронів
Український дрон-перехоплювач P1-SUN "JetKiller" знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Повітряну ціль перехопили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах бойової роботи зафіксовано фінальний етап полювання на російський реактивний безпілотник. P1-SUN "JetKiller" зближується з повітряною ціллю та атакує її, після чого "Герань-5" знищується.
Для перехоплення українські військові застосували P1-SUN "JetKiller" виробництва "SkyFall", створений для боротьби з повітряними цілями противника.
Під час бойової роботи екіпаж також використовував систему віддаленого керування "SkyFall". За інформацією розробника, вона дозволяє дистанційно керувати перехоплювачем незалежно від безпосереднього місця перебування оператора.
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