Перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российскую реактивную "Герань-5". ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Воздушную цель перехватили операторы беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ,на кадрах боевых действий запечатлен финальный этап охоты на российский реактивный беспилотник. P1-SUN JetKiller сближается с воздушной целью и атакует её, после чего "Герань-5" уничтожается.
Для перехвата украинские военные применили P1-SUN JetKiller производства SkyFall, созданный для борьбы с воздушными целями противника.
Во время боевых действий экипаж также использовал систему дистанционного управления SkyFall. По информации разработчика, она позволяет дистанционно управлять перехватчиком независимо от непосредственного местонахождения оператора.
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