Украина уже успешно перехватывает реактивные "Шахеды", но "окно технологий" еще не закрыто, — Мадяр

Индустрия дронов

Украина уже применяет первые средства для перехвата российских реактивных "Шахедов" и фиксирует успешные сбивания, однако полностью устранить эту угрозу пока не удалось.

Об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) рассказал в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

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Реактивные "Шахеды" — новое технологическое "окно"

По словам Мадяра, реактивные "Шахеды" стали для Украины новым технологическим вызовом, однако работа над его преодолением уже вышла за рамки разработок.

"Параллельно с войной идет война технологий, и в этой войне технологий существуют циклы открытых окон, когда одна из сторон получает доступ к какой-то новой технологии, а другая в течение этого короткого промежутка времени принимает контрмеры", — отметил он.

Бровди подчеркнул, что подобные технологические преимущества уже неоднократно возникали в ходе войны, и противоположная сторона обычно находит средства противодействия в течение нескольких недель или месяцев. Реактивный "Шахед" Мадяр назвал таким "окном", которое Украина пока не смогла полностью закрыть.

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Первые успешные сбивания

В то же время, по его словам, речь идет уже не только о создании новых технологий. Украинские инженеры, которые непосредственно сотрудничают с военными на фронте, уже разработали первые средства противодействия реактивным дронам и применили их на практике.

"Речь уже идет не о разработках, а о применении первых средств, которые были очень оперативно разработаны украинскими инженерами, работающими в тесном сотрудничестве с военными на фронте, о первых запусках реактивных противошахедных средств и об успешных сбиваниях. Соответственно, вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы эта задача была решена", — заявил командующий.

Он добавил, что каждый новый вызов заставляет украинских инженеров оперативно менять подходы и искать технологические решения для его преодоления.

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О рисках развития искусственного интеллекта

Командующий Силами беспилотных систем также высказался о развитии искусственного интеллекта и его потенциальном применении в военных технологиях. По мнению Бровди, неконтролируемое развитие ИИ может превратить его в своеобразный "цифровой паноптикум", который постепенно смещает границы того, что общество воспринимает как допустимое, и может привести к потере контроля над оружием.

"Дрон — это чума третьего тысячелетия. Я абсолютно не драматизирую, когда об этом говорю. В тот же момент искусственный интеллект, который очень быстро ворвался в нашу жизнь, уже фактически незаметно для нас стал цифровым паноптикумом, конкретным цифровым паноптикумом, который контролирует практически каждый элемент жизнедеятельности современного человека", — сказал он.

Мадьяр добавил, что не считает "ящик Пандоры" уже полностью открытым, однако, по его словам, "окно Овертона" в вопросе искусственного интеллекта уже приоткрыто.

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