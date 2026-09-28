Україна вже успішно перехоплює реактивні "шахеди", але "вікно технологій" ще не закрито, - Мадяр

Індустрія дронів

Україна вже застосовує перші засоби для перехоплення російських реактивних "шахедів" і фіксує успішні збиття, проте повністю закрити цю загрозу поки не вдалося.

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) розповів в інтерв'ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Реактивні "шахеди" — нове технологічне "вікно"

За словами Мадяра, реактивні "шахеди" стали для України новим технологічним викликом, однак робота над його подоланням уже вийшла за межі розробок.

"Паралельно з війною відбувається війна технологій, і в цій війні технологій існують цикли відкритих вікон, коли одна зі сторін дістається якоїсь нової технології, а інша протягом цього короткого проміжку часу здійснює контрзаходи", — зазначив він.

Бровді наголосив, що подібні технологічні переваги вже неодноразово виникали впродовж війни, і протилежна сторона зазвичай знаходить засоби протидії упродовж кількох тижнів або місяців. Реактивний "шахед" Мадяр назвав таким "вікном", яке Україна поки що не змогла повністю закрити.

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Перші успішні збиття

Водночас, за його словами, йдеться вже не лише про створення нових технологій. Українські інженери, які безпосередньо співпрацюють із військовими на фронті, вже розробили перші засоби протидії реактивним дронам і застосували їх на практиці.

"Мова уже не про розробки, а про застосування перших засобів, котрі дуже оперативно були розроблені українськими інженерами, що працюють у щільній співпраці з військовими на фронті, з першими запусками реактивних протишахедних засобів, і з успішним збиттям. Відповідно, питання певного проміжку часу, коли ця задача буде вирішена", — заявив командувач.

Він додав, що кожен новий виклик змушує українських інженерів оперативно змінювати підходи та шукати технологічні рішення для його подолання.

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Про ризики розвитку штучного інтелекту

Командувач Сил безпілотних систем також висловився про розвиток штучного інтелекту та його потенційне застосування у військових технологіях. На думку Бровді, неконтрольований розвиток ШІ може перетворити його на своєрідний "цифровий паноптикум", що поступово зміщує межі того, що суспільство сприймає як допустиме, і може призвести до втрати контролю над зброєю.

"Дрон — це чума третього тисячоліття. Я абсолютно не драматизую, коли про це говорю. В той самий момент штучний інтелект, котрий дуже швидко увірвався в наше життя, уже фактично невидимо для нас став паноптикумом цифровим, конкретним цифровим паноптикумом, котрий контролює практично кожний елемент життєдіяльності сучасної особи", — сказав він.

Мадяр додав, що не вважає "скриньку Пандори" вже повністю відкритою, однак, за його словами, "вікно Овертона" у питанні штучного інтелекту вже привідкрито.

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