Міноборони розробляє ШІ-платформу SPECTR: аналізуватиме бойові дані та прогнозуватиме кроки ворога

Центр штучного інтелекту "А1" при Міністерстві оборони України створює платформу SPECTR для аналізу бойових даних і планування операцій на фронті.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Що ШІ-система SPECTR змінить у плануванні операцій

Серед основних завдань системи:

аналіз інформації;

виявлення закономірностей;

формування рекомендацій для планування операцій і організації процесів у війську;

автоматизація рутинної роботи у штабах.

Зокрема, SPECTR допомагатиме обирати ефективні сценарії дій та прогнозувати можливі кроки противника.

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У Міноборони зазначили, що SPECTR працюватиме в уже наявних цифрових рішеннях Сил оборони, а дані залишатимуться в захищеному середовищі. Зараз SPECTR тестують у кількох бойових підрозділах.

Як Центр штучного інтелекту "A1" будує AI-driven армію

Центр "А1" Міноборони заснували в березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. У відомстві кажуть, що загалом хочуть використовувати ШІ, щоб військові швидше ухвалювали рішення на основі даних, ефективніше застосовували засоби ураження та витрачали менше часу на бюрократичну роботу.

Центр уже працює над трьома флагманськими проєктами — у сфері аналізу бойових даних і вдосконалення оборонних інновацій.

"Фактично ми будуємо операційну систему для ведення війни, яка допомагатиме військовим обирати ефективні сценарії дій і прогнозуватиме можливі кроки противника", — сказав Данило Цьвок, керівник ШІ-центру "A1".

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