Уряд призначив Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифровізації

Уряд призначив майора Олексія Реву заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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Зазначається, що новопризначений заступник відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони та впровадження технологій, які спрощують процеси у війську й допомагають військовослужбовцям виконувати свої завдання.

У Міноборони триває посилення цифрового напряму

"Посилення цифровізації війська необхідне, щоб потреби Сил оборони ще швидше перетворювалися на конкретні рішення", - йдеться в повідомленні.

Цифрові інструменти – важливий елемент підвищення ефективності Сил оборони. Вони скорочують час на ухвалення рішень і дають військовим оперативний доступ до точної та актуальної інформації. Але основою стратегії зараз є обʼєднання цих цифрових інструментів у єдину екосистему.

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Що відомо про нового заступника?

Олексій Рева вже працював в ІТ-секторі Міноборони. Він брав участь у створенні застосунку Армія+, цифрової системи обліку військовослужбовців Імпульс, очолював проєктні команди.

Досвід та експертиза Реви дозволять розширити цифровізацію ключових процесів у війську. Серед пріоритетів залишається розвиток Армія+, Резерв+ та бойової системи DELTA.

"Важливим етапом стратегії розвитку цифровізації Сил оборони має стати відкриття ринку ІТ-продуктів. Це дасть змогу ширше залучати до створення цифрових рішень українську ІТ-індустрію та скоротити шлях від потреби військових до розробки й практичного застосування у війську", - долали у Міноборони України.

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