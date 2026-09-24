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Новости Назначения в Минобороны
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Правительство назначило Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации

Правительство назначило Алексея Реву заместителем министра обороны

Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Отмечается, что новоназначенный заместитель будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для Сил обороны и внедрение технологий, которые упрощают процессы в армии и помогают военнослужащим выполнять свои задачи.

В Минобороны продолжается укрепление цифрового направления

"Усиление цифровизации войск необходимо для того, чтобы потребности Сил обороны еще быстрее превращались в конкретные решения", — говорится в сообщении.

Цифровые инструменты — важный элемент повышения эффективности Сил обороны. Они сокращают время принятия решений и дают военным оперативный доступ к точной и актуальной информации. Но основой стратегии сейчас является объединение этих цифровых инструментов в единую экосистему.

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Что известно о новом заместителе?

Алексей Рева уже работал в ИТ-секторе Минобороны. Он участвовал в создании приложения "Армия+", цифровой системы учета военнослужащих "Импульс", возглавлял проектные команды.

Опыт и экспертиза Ревы позволят расширить цифровизацию ключевых процессов в армии. Среди приоритетов остается развитие "Армия+", "Резерв+" и боевой системы DELTA.

"Важным этапом стратегии развития цифровизации Сил обороны должно стать открытие рынка ИТ-продуктов. Это позволит шире привлекать к созданию цифровых решений украинскую ИТ-индустрию и сократить путь от потребностей военных до разработки и практического применения в армии", — сообщили в Минобороны Украины.

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