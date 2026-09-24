Правительство назначило Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации

Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Отмечается, что новоназначенный заместитель будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для Сил обороны и внедрение технологий, которые упрощают процессы в армии и помогают военнослужащим выполнять свои задачи.

В Минобороны продолжается укрепление цифрового направления

"Усиление цифровизации войск необходимо для того, чтобы потребности Сил обороны еще быстрее превращались в конкретные решения", — говорится в сообщении.

Цифровые инструменты — важный элемент повышения эффективности Сил обороны. Они сокращают время принятия решений и дают военным оперативный доступ к точной и актуальной информации. Но основой стратегии сейчас является объединение этих цифровых инструментов в единую экосистему.

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Что известно о новом заместителе?

Алексей Рева уже работал в ИТ-секторе Минобороны. Он участвовал в создании приложения "Армия+", цифровой системы учета военнослужащих "Импульс", возглавлял проектные команды.

Опыт и экспертиза Ревы позволят расширить цифровизацию ключевых процессов в армии. Среди приоритетов остается развитие "Армия+", "Резерв+" и боевой системы DELTA.

"Важным этапом стратегии развития цифровизации Сил обороны должно стать открытие рынка ИТ-продуктов. Это позволит шире привлекать к созданию цифровых решений украинскую ИТ-индустрию и сократить путь от потребностей военных до разработки и практического применения в армии", — сообщили в Минобороны Украины.

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