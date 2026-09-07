Анну Гвоздяр назначили заместителем министра обороны Хмары: она будет отвечать за направление ОПК и экспорта

Новым заместителем министра обороны Украины Евгении Хмары по вопросам оборонно-промышленного комплекса и экспорта назначена Анна Гвоздяр.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О назначении

30 августа министр обороны Евгений Хмара впервые сообщил, что Анну Гвоздяр должны назначить его заместителем по вопросам ОПК.

"Оборонно-промышленный комплекс нужно защищать, поддерживать и развивать. ОПК должен быть способен обеспечивать Силы обороны необходимыми и актуальными средствами — сейчас и в долгосрочной перспективе. Важно укреплять оборонно-промышленный комплекс и налаживать качественную работу с экспортом. Это часть способности Украины производить больше и работать с партнерами эффективнее", — сказал Хмара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потребности фронта, новые технологии и разработки: Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций

Подробнее о Гвоздяре

Гвоздяр уже занимала должность заместителя министра обороны с июля 2025 года по январь 2026 года. С сентября 2023 года по июль 2025 года она занимала должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

С 2020 по 2023 год она работала директором благотворительного фонда Сергея Притулы.

Другими заместителями министра обороны Евгения Хмары являются Любовь Галан, Сергей Боев и Николай Швидкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен Святослав Заиц