Анну Гвоздяр назначили заместителем министра обороны Хмары: она будет отвечать за направление ОПК и экспорта
Новым заместителем министра обороны Украины Евгении Хмары по вопросам оборонно-промышленного комплекса и экспорта назначена Анна Гвоздяр.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Цензор.НЕТ.
О назначении
30 августа министр обороны Евгений Хмара впервые сообщил, что Анну Гвоздяр должны назначить его заместителем по вопросам ОПК.
"Оборонно-промышленный комплекс нужно защищать, поддерживать и развивать. ОПК должен быть способен обеспечивать Силы обороны необходимыми и актуальными средствами — сейчас и в долгосрочной перспективе. Важно укреплять оборонно-промышленный комплекс и налаживать качественную работу с экспортом. Это часть способности Украины производить больше и работать с партнерами эффективнее", — сказал Хмара.
Подробнее о Гвоздяре
- Гвоздяр уже занимала должность заместителя министра обороны с июля 2025 года по январь 2026 года. С сентября 2023 года по июль 2025 года она занимала должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- С 2020 по 2023 год она работала директором благотворительного фонда Сергея Притулы.
Другими заместителями министра обороны Евгения Хмары являются Любовь Галан, Сергей Боев и Николай Швидкий.
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