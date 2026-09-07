Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони Хмари: відповідатиме за напрям ОПК та експорту
Новою заступницею міністра оборони України Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу та експорту призначили Ганну Гвоздяр.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Про призначення
30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара вперше повідомив, що Ганну Гвоздяр мають призначити його заступницею з питань ОПК.
"Оборонно-промисловий комплекс потрібно захищати, підтримувати та розвивати. ОПК має бути здатним забезпечувати Сили оборони необхідними й актуальними засобами — зараз і в довгостроковій перспективі. Важливо посилювати оборонно-промисловий комплекс і вибудовувати якісну роботу з експортом. Це частина спроможності України виробляти більше і працювати з партнерами ефективніше", — сказав Хмара.
Більше про Гвоздяр
- Гвоздяр вже була заступницею міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026 року. З вересня 2023 року по липень 2025 року вона обіймала посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- З 2020 року по 2023 рік вона працювала директоркою благодійного фонду Сергія Притули.
Іншими заступниками міністра оборони Євгенія Хмари є Любов Галан, Сергій Боєв та Микола Швидкий.
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