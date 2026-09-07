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Новини Призначення в Міноборони
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Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони Хмари: відповідатиме за напрям ОПК та експорту

Ганна Гвоздяр

Новою заступницею міністра оборони України Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу та експорту призначили Ганну Гвоздяр.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

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Про призначення

30 серпня міністр оборони Євгеній Хмара вперше повідомив, що Ганну Гвоздяр мають призначити його заступницею з питань ОПК.

"Оборонно-промисловий комплекс потрібно захищати, підтримувати та розвивати. ОПК має бути здатним забезпечувати Сили оборони необхідними й актуальними засобами — зараз і в довгостроковій перспективі. Важливо посилювати оборонно-промисловий комплекс і вибудовувати якісну роботу з експортом. Це частина спроможності України виробляти більше і працювати з партнерами ефективніше", — сказав Хмара.

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Більше про Гвоздяр

  • Гвоздяр вже була заступницею міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026 року. З вересня 2023 року по липень 2025 року вона обіймала посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
  • З 2020 року по 2023 рік вона працювала директоркою благодійного фонду Сергія Притули.

Іншими заступниками міністра оборони Євгенія Хмари є Любов Галан, Сергій Боєв та Микола Швидкий.

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Топ коментарі
+8
Притулятнік тіпа не при владі, українчики хавають.
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07.09.2026 22:51 Відповісти
+6
Подивимось, але щє кожне зелене призначення крім Драпатого закінчюється НАБУ, поршами і сейфами...
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07.09.2026 22:55 Відповісти
+4
Це вже знущання над здоровим глуздом, особливо на фоні «зима буде важка».
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07.09.2026 22:55 Відповісти

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