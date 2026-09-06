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Новини ОПК України
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Потреби фронту, нові технології та розробки: Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій

Хмара зустрівся з представниками ОПК

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій та подякував підприємствам за внесок в обороноздатність України.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Потреби фронту, нові технології та розробки

Як зазначається, під час зустрічі обговорили потреби фронту, нові технології та розробки, які можуть посилювати Сили оборони, рішення для протидії російським загрозам, а також можливості для масштабування українського виробництва.

Хмара наголосив, що команда Міноборони працюватиме над створенням прогнозованих та зрозумілих правил для виробників. Так само для міністерства важливо продовжувати прямий діалог з представниками оборонної промисловості.

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Експорт

Окремо під час зустрічі обговорили питання експорту. Першочерговий пріоритет незмінний - забезпечення потреб фронту. Водночас експорт українських оборонних рішень може стати інструментом розвитку ОПК та залучення додаткового ресурсу для української оборони.

"Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", - зазначив Хмара.

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Автор: 

ОПК (368) Хмара Євгеній (74)
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Топ коментарі
+3
Штіля наобіцяв 1000 балістичних фламінго ракет на осінь, чи вже всі забули хто це такий?
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06.09.2026 14:38 Відповісти
+1
За балістику (де вона) хмара нічого не говорив? Чи вже є інший план?
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06.09.2026 14:53 Відповісти
+1
Мабуть у тему анекдод- Миші прийшли до сови і кажуть, що їх усі ображають і їдять в що їм робити, щоб стати сильними і потужними. Сова і каже- станьте їжаками, у них іголки і ніхто не зможе їх з'їсти. Миші радісні біжуть додому, але одна питає, а як ми станемо їжаками? І справді, як? І побігли назад до Сови. І питають як стати їжаками? Сова відповідає- а я звідки знаю, я стратег, я не повинна знати як це робити, вам сказали ви і робіть.
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06.09.2026 15:01 Відповісти

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