Потреби фронту, нові технології та розробки: Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій
Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій та подякував підприємствам за внесок в обороноздатність України.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Потреби фронту, нові технології та розробки
Як зазначається, під час зустрічі обговорили потреби фронту, нові технології та розробки, які можуть посилювати Сили оборони, рішення для протидії російським загрозам, а також можливості для масштабування українського виробництва.
Хмара наголосив, що команда Міноборони працюватиме над створенням прогнозованих та зрозумілих правил для виробників. Так само для міністерства важливо продовжувати прямий діалог з представниками оборонної промисловості.
Експорт
Окремо під час зустрічі обговорили питання експорту. Першочерговий пріоритет незмінний - забезпечення потреб фронту. Водночас експорт українських оборонних рішень може стати інструментом розвитку ОПК та залучення додаткового ресурсу для української оборони.
"Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", - зазначив Хмара.
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