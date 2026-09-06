Потреби фронту, нові технології та розробки: Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з представниками українських оборонних підприємств та асоціацій та подякував підприємствам за внесок в обороноздатність України.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Потреби фронту, нові технології та розробки

Як зазначається, під час зустрічі обговорили потреби фронту, нові технології та розробки, які можуть посилювати Сили оборони, рішення для протидії російським загрозам, а також можливості для масштабування українського виробництва.

Хмара наголосив, що команда Міноборони працюватиме над створенням прогнозованих та зрозумілих правил для виробників. Так само для міністерства важливо продовжувати прямий діалог з представниками оборонної промисловості.

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Експорт

Окремо під час зустрічі обговорили питання експорту. Першочерговий пріоритет незмінний - забезпечення потреб фронту. Водночас експорт українських оборонних рішень може стати інструментом розвитку ОПК та залучення додаткового ресурсу для української оборони.

"Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", - зазначив Хмара.

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