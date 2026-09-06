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Новости ОПК Украины
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Потребности фронта, новые технологии и разработки: Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций

Хмара встретился с представителями ОПК

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций и поблагодарил предприятия за вклад в обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Потребности фронта, новые технологии и разработки

Как отмечается, во время встречи обсудили потребности фронта, новые технологии и разработки, которые могут укрепить Силы обороны, решения для противодействия российским угрозам, а также возможности для расширения украинского производства.

Хмара подчеркнул, что команда Минобороны будет работать над созданием прогнозируемых и понятных правил для производителей. Также для министерства важно продолжать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.

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Экспорт

Отдельно в ходе встречи обсудили вопросы экспорта. Первоочередной приоритет остается неизменным — обеспечение потребностей фронта. В то же время экспорт украинских оборонных решений может стать инструментом развития ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны.

"Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и обеспечивать фронт всем необходимым", - отметил Хмара.

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Автор: 

ОПК (302) Хмара Евгений (74)
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Топ комментарии
+3
Штіля наобіцяв 1000 балістичних фламінго ракет на осінь, чи вже всі забули хто це такий?
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06.09.2026 14:38 Ответить
+1
За балістику (де вона) хмара нічого не говорив? Чи вже є інший план?
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06.09.2026 14:53 Ответить
+1
Мабуть у тему анекдод- Миші прийшли до сови і кажуть, що їх усі ображають і їдять в що їм робити, щоб стати сильними і потужними. Сова і каже- станьте їжаками, у них іголки і ніхто не зможе їх з'їсти. Миші радісні біжуть додому, але одна питає, а як ми станемо їжаками? І справді, як? І побігли назад до Сови. І питають як стати їжаками? Сова відповідає- а я звідки знаю, я стратег, я не повинна знати як це робити, вам сказали ви і робіть.
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06.09.2026 15:01 Ответить

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