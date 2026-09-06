Потребности фронта, новые технологии и разработки: Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций и поблагодарил предприятия за вклад в обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потребности фронта, новые технологии и разработки

Как отмечается, во время встречи обсудили потребности фронта, новые технологии и разработки, которые могут укрепить Силы обороны, решения для противодействия российским угрозам, а также возможности для расширения украинского производства.

Хмара подчеркнул, что команда Минобороны будет работать над созданием прогнозируемых и понятных правил для производителей. Также для министерства важно продолжать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.

Читайте также: Мощности украинского ОПК к концу 2026 года могут достичь $60 млрд

Экспорт

Отдельно в ходе встречи обсудили вопросы экспорта. Первоочередной приоритет остается неизменным — обеспечение потребностей фронта. В то же время экспорт украинских оборонных решений может стать инструментом развития ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны.

"Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и обеспечивать фронт всем необходимым", - отметил Хмара.

Читайте: Украинский ОПК использует не весь свой потенциал из-за нехватки финансирования