Потребности фронта, новые технологии и разработки: Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций
Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций и поблагодарил предприятия за вклад в обороноспособность Украины.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Потребности фронта, новые технологии и разработки
Как отмечается, во время встречи обсудили потребности фронта, новые технологии и разработки, которые могут укрепить Силы обороны, решения для противодействия российским угрозам, а также возможности для расширения украинского производства.
Хмара подчеркнул, что команда Минобороны будет работать над созданием прогнозируемых и понятных правил для производителей. Также для министерства важно продолжать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.
Экспорт
Отдельно в ходе встречи обсудили вопросы экспорта. Первоочередной приоритет остается неизменным — обеспечение потребностей фронта. В то же время экспорт украинских оборонных решений может стать инструментом развития ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны.
"Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и обеспечивать фронт всем необходимым", - отметил Хмара.
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