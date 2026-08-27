Мощности украинского ОПК к концу 2026 года могут достичь $60 млрд, - Пашинский

Главным экспортным продуктом Украины может стать не отдельный образец оружия, а проверенная войной модель его применения.

Об этом заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Пашинский в спецпроекте РБК-Украина⁠, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы должны продавать не только железо. Мы должны продавать безопасность", — подчеркнул Пашинский.

Речь идет о комплексном решении, которое наряду с оружием охватывает разведку, программное обеспечение, обучение операторов, интеграцию различных средств в единую систему и постоянное обновление тактики.

"В любом нормальном оборонном контракте цена оружия и боеприпасов составляет лишь 50%. Остальные 50% — это обучение, внедрение, применение. Мы можем не только продавать оружие, но и обучать, давать советы", — отметил глава NAUDI.

Примером такого подхода стало Чёрное море. Украина, не имея сопоставимого с Россией традиционного флота, объединила ракеты "Нептун", морские дроны, разведку и планирование операций. Российский флот был вынужден отступить к отдалённым базам, а Украина возобновила работу морского коридора без участия РФ.

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Потенциал для выхода на внешние рынки уже сформирован. В конце 2025 года производственные мощности украинского ОПК оценивались в 35 млрд долларов в год, тогда как имеющееся финансирование покрывало не более трети этого объема.

К концу 2026 года возможности отрасли могут вырасти до 60 млрд долларов. Более 35 млрд долларов из этой суммы может приходиться на производство дальнобойного оружия. Без дополнительного финансирования предприятия не смогут полностью загрузить созданные мощности.

Отдельной проблемой остается доступ частного сектора к капиталу. По данным, приведенным Пашинским, государство инвестировало 60 млрд грн в основные фонды ОПК, однако частные производители из этой суммы средств не получили.

Одним из источников финансирования и дополнительных заказов мог бы стать контролируемый экспорт продукции, которую предприятия способны производить сверх профинансированных потребностей Сил обороны.

Однако полноценный механизм экспорта вооружений до сих пор не заработал. У производителей нет прозрачных и предсказуемых правил, которые позволяли бы планировать поставки, заключать долгосрочные контракты и привлекать инвестиции.

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"На сегодняшний день у нас нет действенных механизмов реализации этих программ — экспорта нет", — заявил глава NAUDI.

Контролируемый экспорт, по мнению производителей, не должен касаться оружия, необходимого украинским военным. Речь идет о продукции, на которую нет профинансированного государственного заказа или которую предприятия могут выпускать сверх текущих потребностей Сил обороны.

Выход на внешние рынки позволил бы загрузить производства, сохранить инженерные команды и направить дополнительные ресурсы на разработку новых образцов оружия.

"Если мы сейчас не будем выходить на эти рынки, после войны нас там никто ждать не будет", — подчеркнул Пашинский.

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