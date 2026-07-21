Постановление Кабмина заблокировало контракты по "датской модели" на миллиарды евро, - Пашинский. ДОКУМЕНТ

Месяц назад правительство приняло постановление, которое должно было открыть возможность экспорта продукции военного назначения в условиях чрезвычайного периода. Однако, по оценке президента Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Пашинского, этот документ фактически заблокировал реализацию контрактов по так называемой "датской модели" на несколько миллиардов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Пашинского.

Что заявили в NAUDI?

По словам Пашинского, в соответствии с положениями постановления производитель после получения предоплаты от правительства страны-члена НАТО должен уплатить 20% экспортной пошлины, чтобы передать изготовленную продукцию Министерству обороны Украины.

Как утверждает он, именно эта норма делает невозможной реализацию механизма финансирования украинского оборонного производства по "датской модели", когда правительства стран-партнеров оплачивают производство вооружения для Сил обороны Украины.

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Контракты на миллиарды евро

Пашинский заявил, что из-за нормативных противоречий в настоящее время заблокировано выполнение действующих контрактов по "датской модели" на несколько миллиардов евро.

В то же время, по его словам, и механизм экспорта продукции военного назначения, который должно было запустить правительственное постановление, фактически не работает, поскольку реализовать его в нынешнем виде невозможно.

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Призыв к Минобороны

Президент NAUDI выразил надежду, что новоназначенный исполняющий обязанности министра обороны инициирует перед Кабинетом министров внесение изменений в постановление для устранения нормативных противоречий.

По словам Пашинского, ассоциация готова предоставить правительству необходимую юридическую и экспертно-консультационную поддержку для скорейшего урегулирования ситуации.



