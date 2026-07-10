Обыски в "Украинской бронетехнике" блокируют работу и препятствуют производству оружия, - Пашинский
Обыски в компании "Украинская бронетехника" подрывают потенциал украинского ВПК.
Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ровно месяц назад европейские, а особенно украинские СМИ, специализирующиеся на военно-промышленном комплексе, уделили особое внимание новости о подписании стратегического производственного соглашения между MBDA — крупнейшим в Европе производителем ракет, в частности Taurus, — и крупнейшей украинской оборонной компанией "Украинская бронетехника".
Данное соглашение предусматривает шесть направлений производства высокоточного оружия на территории Украины на сумму в несколько миллиардов евро, о финансировании которых уже принято решение немецким правительством.
"Вчерашние действия сотрудников СБУ, без сомнения, не улучшают способность украинского ВПК по производству эффективного оружия", — подчеркнул он.
В то же время Пашинский заявил, что его огорчает позиция Офиса генпрокурора.
"Который своими нелепыми заявлениями о гранатометах 1984 года лишь легализует бандитизм сотрудников СБУ. Уважаемые, может, вы не знаете, но Россия ещё не капитулировала. Кто будет комендантом Москвы, мы решим потом.
А сейчас не блокируйте нашу работу по отражению агрессора", — подытожил глава NAUDI.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.
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