Обшуки в "Українській бронетехніці" блокують роботу та перешкоджають виробництву зброї, - Пашинський

Обшуки в компанії "Українська бронетехніка" перешкоджають спроможностям українського ВПК.

Про це повідомив голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Рівно місяць назад європейські, а особливо українські ЗМІ, які спеціалізуються на військово-промисловому комплексі, приділили особливу увагу новині про підписання стратегічної виробничої угоди між MBDA — найбільшим у Європі виробником ракет, зокрема Taurus, — та найбільшою українською оборонною компанією "Українська бронетехніка".

Дана угода передбачає шість напрямків виробництва високоточної зброї на території України на декілька мільярдів євро, про фінансування яких вже прийнято рішення німецьким урядом.

Вчорашні дії співробітників СБУ, без сумніву, не покращують спроможність українського ВПК по виробництву ефективної зброї", - наголосив він.

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Водночас Пашинський заявив, що його засмучує позиція Офісу Генпрокурора.

"Який своїми безглуздими заявами про гранатомети 1984 року лише легалізує бандитизм працівників СБУ. Шановні, може, ви не знаєте, але Росія ще не капітулювала. Хто буде комендантом Москви, ми будемо вирішувати потім.

А зараз не блокуйте нашу роботу по відсічі агресору", - підсумував голова NAUDI.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки жорстоко побили у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.