Працівники СБУ побили у власній оселі першого заступника директора "Української Бронетехніки", - заява компанії

Працівники Служби безпеки жорстоко побили першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка".

Про це повідомили у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В ході незаконного обшуку співробітники СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

Все це відбувалось в рамках абсолютно сфальшованої справи яка має на меті виключно організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України", - зазначили там.





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Суть справи

"Так, в лютому 2026 року ДП "АОЗ" на підставі першочергової потреби Генерального штабу України було оголошено процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22 або РПГ-26, або їх аналогів.

До зазначеної процедури було подано пропозиції близько 20 різних постачальників, серед яких була пропозиція і ТОВ "Українська бронетехніка".

Пропозиція ТОВ "Українська бронетехніка" містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm. Кожен з яких фактично є аналогом до РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26, і до цього всі ці типи гранатометів успішно постачались ТОВ "Українська бронетехніка" Силам безпеки і оборони тисячами без жодних рекламацій.

З метою забезпечення принципу економії бюджетних коштів ДП "АОЗ" двічі проводило запити на зниження цін від потенційних постачальників, і ТОВ "Українська бронетехніка" обидва рази після проведення відповідних перемовин з заводами-виробниками зазначених гранатометів зменшувало свою цінову пропозицію по кожному з видів гранатометів.

За результатами розгляду цінових пропозицій учасників процедури закупівлі, пропозиції Української бронетехніки були визнані найдешевшими, і ДП "АОЗ" самостійно обрало найдешевший з запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition, яка є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні.

В рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів в травні 2026 року Українська бронетехніка передала визначеному ДП "АОЗ" вантажоодержувачу, а в червні 2026 в повному обсязі виконало свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад", - пояснили в "Українській бронетехніці".

Водночас там зауважили, що ці гранатомети досі остаточно не прийняті ДП "АОЗ" проте жодних рекламацій від Замовника отримано не було.

"В той же час співробітниками СБУ фактично фальшується інформація про гранатомети та організовуються "карманні" експертизи щоби довести нібито "бракованість" гранатометів.

Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів.

Натомість співробітники СБУ вирішили використовувати бандитські методи тиску на часів януковича на найбільшу оборонну компанію України, та при проведенні обшуків по сфальшованій справі нанесли тілесні ушкодження першому заступника директора підприємства.

Дані дії співробітників СБУ не тільки компроментують саму Службу але і завдають величезної шкоди обороноздатності нашої Держави", - підсумували там.

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Голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський також прокоментував ситуацію.

"Сьогодні відбулася безпрецедентна подія, коли, прикриваючись фейковою кримінальною справою про поставки нібито неякісної продукції Збройним силам України, було застосовано фізичне насильство до першого заступника директора найбільшого оборонного підприємства України - "Української бронетехніки", - розповів він.

За словами Пашинського, причиною були нібито неякісні боєприпаси до гранатометів від чеського виробника, яких уже поставлено Збройним Силам України десятки тисяч штук і щодо яких не було жодних нарікань.

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"Більше того, державний замовник - Агенція оборонних закупівель - не оформив рекламацію, як це передбачено чинним законодавством. Хочу зазначити, що цей контракт складає лише 0,2% від усієї продукції, яку "Українська бронетехніка" поставила Збройним силам України.

І застосування фізичного насильства не можна пояснити нічим іншим, окрім як свідомою або несвідомою спробою заблокувати постачання боєприпасів на десятки мільярдів гривень", - додав він.

Пашинський закликав генпрокурора Кравченка, т.в.о. голови СБУ Хмару та першого заступника Голови Служби безпеки України Олександра Поклада притягну до відповідальності осіб, які порушили закон, та об’єктивно розібратися, на яких підставах була порушена ця фейкова кримінальна справа.

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