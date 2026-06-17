Угода між "Українською бронетехнікою" та MBDA є унікальним прецедентом, - NAUDI

Партнерство між "Українською бронетехнікою" та європейським ракетним концерном MBDA може стати новою моделлю співпраці між українськими виробниками та провідними оборонними компаніями Європи.

Про це заявив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький в ефірі телеканалу АпострофTV , коментуючи укладення угоди між компаніями, передає Цензор.НЕТ.

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"Це угода про стратегічне партнерство. Для української оборонки подібний тип глибокої взаємодії великої європейської оборонної корпорації та української оборонної компанії - це, я би сказав, унікальний прецедент", - наголосив Висоцький.

"Йдеться, передусім, про великий пакет спільних програм. Конкретні проєкти я поки не можу називати, оскільки це пов’язано з безпековими ризиками. Але можу сказати, що там будуть дуже цікаві програми, будемо спільно виготовляти більше тієї зброї, яка потрібна і нам і, водночас, європейцям", - зазначив він.

Домовленості між "Українською бронетехнікою" та MBDA, про які сторони повідомили на минулому тижні, передбачають співпрацю у сфері далекобійного озброєння та протидії безпілотникам. Сторони планують обмін технологіями, реалізацію спільних виробничих програм та розробку інноваційних рішень у напрямах Deep Strike і C-UAS із перспективою створення спільного підприємства.

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MBDA є одним із провідних європейських виробників ракетного озброєння та бере участь у виробництві крилатих ракет Taurus. Водночас "Українська бронетехніка" має значний досвід розробки та швидкої адаптації озброєнь до потреб сучасної війни.

За словами Висоцького, поєднання українського бойового досвіду та компетенцій у масштабуванні виробництва з європейськими технологіями здатне суттєво посилити оборонні спроможності обох сторін.

"Ми як країна та індустрія маємо досвід масштабування, розуміння того, як швидко будувати виробництво та адаптувати його під потреби фронту. Цей досвід, який є в нас, потрібно поєднувати з технологіями наших партнерів", — сказав він.

Також у межах партнерства сторони планують реалізувати низку великих виробничих програм.

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