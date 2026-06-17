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Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
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Соглашение между "Українська бронетехніка" и MBDA является уникальным прецедентом, - NAUDI

Соглашение между "Украинской бронетехникой" и MBDA: в чём особенность?

Партнерство между "Українська бронетехніка" и европейским ракетным концерном MBDA может стать новой моделью сотрудничества между украинскими производителями и ведущими оборонными компаниями Европы.

Об этом заявил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий в эфире телеканала "АпострофТВ", комментируя заключение соглашения между компаниями, передает Цензор.НЕТ.

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"Это соглашение о стратегическом партнерстве. Для украинской оборонной отрасли подобный тип глубокого взаимодействия крупной европейской оборонной корпорации и украинской оборонной компании - это, я бы сказал, уникальный прецедент", - подчеркнул Высоцкий.

"Речь идет, прежде всего, о большом пакете совместных программ. Конкретные проекты я пока не могу называть, поскольку это связано с рисками для безопасности. Но могу сказать, что там будут очень интересные программы, будем совместно производить больше того оружия, которое нужно и нам, и, в то же время, европейцам", - отметил он.

Договоренности между "Українська бронетехніка" и MBDA, о которых стороны сообщили на прошлой неделе, предусматривают сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и противодействия беспилотникам. Стороны планируют обмен технологиями, реализацию совместных производственных программ и разработку инновационных решений в направлениях Deep Strike и C-UAS с перспективой создания совместного предприятия.

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MBDA является одним из ведущих европейских производителей ракетного вооружения и участвует в производстве крылатых ракет Taurus. В то же время "Українська бронетехніка" обладает значительным опытом разработки и быстрой адаптации вооружений к потребностям современной войны.

По словам Высоцкого, сочетание украинского боевого опыта и компетенций в масштабировании производства с европейскими технологиями способно существенно усилить оборонный потенциал обеих сторон.

"Мы как страна и индустрия обладаем опытом масштабирования, пониманием того, как быстро налаживать производство и адаптировать его к потребностям фронта. Этот опыт, который у нас есть, нужно сочетать с технологиями наших партнеров", - сказал он. 

Также в рамках партнерства стороны планируют реализовать ряд крупных производственных программ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" и чешская AviaNera Technologies подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Автор: 

Высоцкий Сергей (56) ОПК (277) Украинская бронетехника (72) NAUDI (43)
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"є унікальним прецедентом" - це так часто вживають чинуші, що вже не тільки не сприймається, а несе негативний відтінок....
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17.06.2026 15:59 Ответить
Партнерство між "Українською бронетехнікою" та європейським ракетним концерном MBDA може стати новою моделлю співпраці між українськими виробниками та провідними оборонними компаніями Європи. Після того.як "зелені" обгадили співпрацю з німецьким Rheinmetall всі решта угоди будуть через призму "зеленого кидалово"
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17.06.2026 16:04 Ответить
Це є безумовним успіхом для української оборонної компанії.
Але, на рахунок "унікального прецеденту" варто було б додати "на жаль"...
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17.06.2026 16:07 Ответить
У москвы все аналоговнетное, в Украине-уникальное. Но все збс.
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17.06.2026 16:48 Ответить
 
 