"Украинская бронетехника" и чешская AviaNera Technologies подписали соглашение о стратегическом партнерстве
"Украинская бронетехника" и компания AviaNera Technologies, занимающаяся разработкой и производством компактных турбореактивных и турбовинтовых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, самонаводящихся боеприпасов, крылатых ракет и других авиационных платформ, подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
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Это произошло 15 июня 2026 года в первый день выставки Eurosatory 2026, одной из ведущих международных выставок в сфере обороны и безопасности, сразу после официального открытия мероприятия.
Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере разработки и поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей для украинских ракетных и беспилотных систем.
Что предусмотрено соглашением?
"Согласно документу, партнеры будут сотрудничать в поставке двигателей различных классов мощности для украинских ракетных и беспилотных платформ. Партнерство также предусматривает будущее создание совместных предприятий, расширение производственных мощностей и локализацию соответствующих технологий в Украине", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что стратегическое партнерство с AviaNera является важным шагом в направлении укрепления ракетного и беспилотного потенциала Украины.
"Наша цель - создать новые возможности для производства современных двигателей для ракетных и беспилотных систем. Совместное развитие производственных мощностей и будущее создание совместных предприятий позволит нам не только интегрировать современные европейские технологии в украинские платформы, но и вместе разрабатывать системы высокоточного вооружения нового поколения.
Мы строим долгосрочный альянс, который сделает оборонную промышленность Украины еще более самодостаточной и глубже интегрированной в европейскую архитектуру безопасности", - прокомментировал Владислав Белбас, генеральный директор ООО "Украинская бронетехника", - пояснил он.
В то же время гендиректор AviaNera Technologies Павел Чехал заявил, что компания стремительно расширяет производство силовых установок для беспилотных летательных систем и управляемых ракет.
"Силовые установки часто являются узким местом в их производстве. Именно поэтому наша стратегия заключается в расширении производства и его локализации на ключевых рынках, к которым, несомненно, относится Украина.
"Компания "Украинская бронетехника" уже давно является надежным партнером CSG, и сотрудничество в сфере производства силовых установок логично продолжает проект лицензионного производства боеприпасов западного калибра, который CSG успешно реализовала вместе с "Украинской бронетехникой" в прошлом году", - отметил он.
Обе компании стремятся углубить промышленное сотрудничество, усилить оборонные производственные мощности Украины и способствовать общей устойчивости и технологическому развитию европейского оборонного сектора.
AviaNera Technologies a.s.
Это чешская технологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке двигателей и силовых установок для беспилотных авиационных систем (UAS). Компания входит в состав промышленно-технологической группы CSG (Czechoslovak Group), одного из крупнейших оборонно-промышленных холдингов Центральной Европы.
Основным направлением деятельности AviaNera является производство и разработка компактных турбореактивных и турбовинтовых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, блуждающих боеприпасов, крылатых ракет и других авиационных платформ.
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