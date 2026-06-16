"Українська бронетехніка" та чеська AviaNera Technologies підписали угоду про стратегічне партнерство

"Українська бронетехніка" та компанія AviaNera Technologies, що розробляє та виготовляє компактні турбореактивні та турбогвинтові двигуни для безпілотних літальних апаратів, бражуючих боєприпасів, крилатих ракет та інших авіаційних платформ, підписали угоду про стратегічне партнерство.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це відбулося 15 червня 2026 року під час першого дня виставки Eurosatory 2026, однієї з провідних міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки, одразу після офіційного відкриття заходу.

Угода спрямована на зміцнення співпраці у сфері розробки та постачання турбореактивних та турбогвинтових двигунів для українських ракетних та безпілотних систем.

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Що передбачено угодою?

"Згідно з документом, партнери співпрацюватимуть у постачанні двигунів різних класів потужності для українських ракетних та безпілотних платформ. Партнерство також передбачає майбутнє створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що стратегічне партнерство із AviaNera є важливим кроком у напрямку зміцнення ракетного та безпілотного потенціалу України.

"Наша мета - створити нові можливості для виробництва сучасних двигунів для ракетних та безпілотних систем. Спільний розвиток виробничих потужностей та майбутнє створення спільних підприємств дозволить нам не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українські платформи, а й разом розробляти системи високоточного озброєння нового покоління.

Ми будуємо довгостроковий альянс, який зробить оборонну промисловість України ще більш самодостатньою та глибше інтегрованою в європейську архітектуру безпеки", - прокоментував Владислав Белбас, генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка", - пояснив він.

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Водночас гендиректор AviaNera Technologies Павло Чехал заявив, що компанія стрімко розширює виробництво силових установок для безпілотних літальних систем та керованих ракет.

"Силові установки часто є вузьким місцем у їхньому виробництві. Саме тому наша стратегія полягає у розширенні виробництва та його локалізації на ключових ринках, до яких, безсумнівно, належить Україна.

"Компанія "Українська бронетехніка" вже давно є надійним партнером CSG, і співпраця у сфері виробництва силових установок логічно продовжує проект ліцензійного виробництва боєприпасів західного калібру, який CSG успішно реалізувала разом з "Українською бронетехнікою" минулого року", - зазначив він.

Обидві компанії прагнуть поглибити промислову співпрацю, посилити оборонні виробничі потужності України та сприяти загальній стійкості й технологічному розвитку європейського оборонного сектору.

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AviaNera Technologies a.s.

Це чеська технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та постачанні двигунів і силових установок для безпілотних авіаційних систем (UAS). Компанія входить до складу промислово-технологічної групи CSG (Czechoslovak Group), одного з найбільших оборонно-промислових холдингів Центральної Європи.

Основним напрямом діяльності AviaNera є виробництво та розробка компактних турбореактивних та турбогвинтових двигунів для безпілотних літальних апаратів, бражуючих боєприпасів, крилатих ракет та інших авіаційних платформ.

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