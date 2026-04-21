NAUDI представила новітні розробки та окреслила майбутнє ОПК України під час заходу до Дня зброяра. ФОТОрепортаж

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) провела демонстраційну експозицію сучасних зразків озброєння та військової техніки. У заході взяли участь близько 50 компаній-учасників Асоціації, зокрема "Українська бронетехніка", Altair Technologies, Airlogix.

Про це повідомили у компанії та пресслужба NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

NAUDI, що об’єднує понад 160 провідних приватних виробників озброєння, провела демонстраційну експозицію сучасних зразків озброєння та військової техніки виробництва підприємств Асоціації.

"Українська бронетехніка" продемонструвала новітні рішення та продукцію, яка вже ефективно застосовується на фронті. Серед представленого озброєння — НРК "Protector", FPV-дрони UB60D, моделі артилерійських снарядів та бронеавтомобілів, а також нові розробки: дрон на базі 82-мм міни та БпЛА з ударним ядром.

Також участь у події взяли підприємства-виробники українського озброєння, представники органів державної влади, а також дипломатичних місій країн-членів НАТО, Японії, Австралії, Кореї та держав Арабської затоки.

Подія стала майданчиком для демонстрації потенціалу приватних оборонних компаній задля розширення міжнародної співпраці.





У заході взяли участь близько 50 компаній-учасників NAUDI, серед яких: Українська Бронетехніка, "Радіонікс", Vyriy, Ukrspecsystems, НВП "Атлон Авіа", Airlogix, "Системний електронний експорт", "Реформ", UKRTAC, "Темп 3000", Kvertus, "Іннатекс",L7 Simulators, UA Defence, "Реактивні Дрони", "Українська школа сучасних технологій", TAF Industries, "ОКО-Камера", "Фантом", Def Solutions, Altair Technologies, Виробничо-Інноваційна Компанія "ДЕВІРО", UUT, Veem-Metal, Генерал Черешня FPV, "Латек", "Мікс-Стіл (Парасоль)" та інші.

Серед гостей — керівники центральних органів влади, народні депутати України, представники посольств країн-партнерів, іноземних виробників озброєння та оборонних асоціацій.

Захід відкрив Голова NAUDI Сергій Пашинський, він наголосив про стрімке зростання ролі приватного сектору в оборонно-промисловому комплексі України:

"Сьогодні наша Асоціація нараховує вже 160 компаній, і ми є найбільшим об’єднанням військово-промислового комплексу України. Минулого року обсяг реалізації нашої Асоціації становив 4 мільярди євро, і я впевнений, що цього року ми лише нарощуватимемо наші спроможності".

Пашинський також наголосив на ключовій ролі інновацій, зокрема у сфері безпілотних технологій:

"Сьогодні підприємства нашої Асоціації виробляють усе — від 7-дюймових FPV-дронів до наземних роботизованих комплексів. Це результат роботи молодих інженерів і підприємців, які фактично з нуля створили нову високотехнологічну галузь" - Пашинський.

Голова NAUDI окреслив стратегічний вектор розвитку українського ОПК, акцентувавши на необхідності міжнародної кооперації.

