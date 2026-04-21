NAUDI представила новейшие разработки и обозначила будущее ОПК Украины во время мероприятия, посвященного Дню оружейника. ФОТОрепортаж

Новости компаний

"Украинская бронетехника" представила свои разработки в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню оружейника, организованного Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Об этом сообщили в компании и пресс-службе NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

NAUDI, объединяющая более 160 ведущих частных производителей вооружения, провела демонстрационную экспозицию современных образцов вооружения и военной техники производства предприятий Ассоциации.

"Украинская бронетехника" продемонстрировала новейшие решения и продукцию, которая уже эффективно применяется на фронте. Среди представленного вооружения - НРК Protector, FPV-дроны UB60D, модели артиллерийских снарядов и бронеавтомобилей, а также новые разработки: дрон на базе 82-мм мины и БПЛА с ударным ядром.

Также в мероприятии приняли участие предприятия-производители украинского вооружения, представители органов государственной власти, а также дипломатических миссий стран-членов НАТО, Японии, Австралии, Кореи и государств Персидского залива.

Мероприятие стало площадкой для демонстрации потенциала частных оборонных компаний с целью расширения международного сотрудничества.





Подробнее о мероприятии

В мероприятии приняли участие около 50 компаний-участников NAUDI, среди которых: Українська Бронетехніка, "Радіоникс", Vyriy, Ukrspecsystems, НПП "Атлон Авіа", Airlogix, "Системний електронний експорт", "Реформ", UKRTAC, "Темп 3000", Kvertus, "Іннатекс", L7 Simulators, UA Defence, "Реактивні дрони", "Українська школа сучасних технологій", TAF Industries, "ОКО-Камера", "Фантом", Def Solutions, Altair Technologies, Производственно-инновационная компания "ДЕВІРО", UUT, Veem-Metal, Генерал Черешня FPV, "Латек", "Мікс-Стіл (Парасоль)" и другие.

Среди гостей - руководители центральных органов власти, народные депутаты Украины, представители посольств стран-партнеров, иностранных производителей вооружения и оборонных ассоциаций.

Мероприятие открыл председатель NAUDI Сергей Пашинский, он подчеркнул стремительный рост роли частного сектора в оборонно-промышленном комплексе Украины:

"Сегодня наша Ассоциация насчитывает уже 160 компаний, и мы являемся крупнейшим объединением военно-промышленного комплекса Украины. В прошлом году объем реализации нашей Ассоциации составил 4 миллиарда евро, и я уверен, что в этом году мы будем только наращивать наши возможности".

Беспилотные технологии

Пашинский также подчеркнул ключевую роль инноваций, в частности в сфере беспилотных технологий:

"Сегодня предприятия нашей Ассоциации производят все - от 7-дюймовых FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов. Это результат работы молодых инженеров и предпринимателей, которые фактически с нуля создали новую высокотехнологичную отрасль", - Пашинский.

Глава NAUDI обозначил стратегический вектор развития украинского ОПК, сделав акцент на необходимости международной кооперации.

