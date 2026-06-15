Голова NAUDI: "Німеччина суттєво виграє від спільних програм з українською оборонкою"

Європа прискорює створення власних далекобійних систем. До цих програм уже долучаються й українські виробники: одним із партнерів найбільшого європейського ракетного концерну MBDA стала "Українська бронетехніка".

Про це свідчать дискусії на авіакосмічній виставці ILA Berlin 2026 та коментарі учасників ринку німецькому виданню Table.Media, передає Цензор.НЕТ.

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Голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський заявив виданню, що Німеччина може суттєво виграти від спільних програм з українською оборонною промисловістю.

"Системи Deep Strike вже частково розроблені та проходять випробування. Співпраця між MBDA та "Українською бронетехнікою" приведе до створення таких систем озброєння, які матимуть надзвичайний попит на світовому ринку", - зазначив Пашинський.

Голова NAUDI Сергій Пашинський та керівництво NAUDI, генеральний директор "Українською бронетехніки Владислав Бельбас та керівництво MBDA під час підписання стратегічної угоди в Берліні

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Нагадаємо, під час ILA Berlin 2026 компанії MBDA та "Українська бронетехніка" підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері розвитку далекобійних ударних систем та засобів протидії безпілотникам.

Тема далекобійного ураження стала однією з центральних на ILA Berlin 2026. Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Г. Гринкевич повідомив про проведення спеціальної "військової гри" за участю начальника Генерального штабу Бундесверу генерала Карстена Броєра. Її метою є визначення того, які спроможності Deep Strike необхідні НАТО та як вони вплинуть на оборонні плани Альянсу.

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За даними Table.Media, європейські країни прагнуть створити багаторівневий арсенал далекобійних засобів ураження - від високошвидкісних систем, здатних проривати протиповітряну оборону, до дешевших засобів масового застосування.

Одним із таких проєктів є European Long Range Strike Approach (ELSA), у межах якого європейські компанії мають створити нове покоління далекобійної зброї. Якщо крилата ракета Taurus KEPD 350 має дальність понад 500 км, то перспективні системи нового покоління повинні забезпечити значно більшу дальність ураження.

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