"Українська бронетехніка" розробляє нові FPV-дрони із власними бойовими частинами. ФОТО

Індустрія дронів

Компанія "Українська бронетехніка" працює над створенням нових модифікацій FPV-дронів, оснащених мінометними мінами та модернізованими бойовими частинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник підприємства повідомив журналісту видання "Оборонка" під час міжнародної виставки Eurosatory-2026 у Парижі.

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UB82D: нова версія FPV-дрона з 82-мм мінометною міною

На стенді компанія вперше показала дрон UB82D у новому корпусі, який був кодифікований у травні цього року. Це FPV-дрон на 10-дюймовій рамі з бойовою частиною у вигляді мінометної міни калібром 82-мм. Безпілотник оснащений захисним корпусом, надрукованим з використанням технології 3D-друку.

Також на стенді продемонстрували дрони-камікадзе UB60D з 60-мм міною, який створений за таким же принципом і був кодифікований ще торік.

Власне ударне ядро для боротьби з бронетехнікою

Оскільки мінометні міни більше підходять для ураження піхоти, у компанії працюють над власною бойовою частиною для знищення бронетехніки та інших захищених цілей.

У розробці вже перебуває власне ударне ядро, яким оснастять безпілотники на 10-дюймовій рамі.

Перший дрон на оптоволокні планують випробувати до кінця року

Також до кінця року "Українська бронетехніка" планує провести випробування свого першого дрона на оптоволокні. За основу візьмуть власну 82-мм міну, яку інтегрують на 15-дюймову раму, оскільки крім бойової частини дрон повинен нести котушку з волокном.