"Украинская бронетехника" разрабатывает новые FPV-дроны с собственными боевыми частями. ФОТО

Индустрия дронов

Компания "Украинская бронетехника" работает над созданием новых модификаций FPV-дронов, оснащенных минометными минами и модернизированными боевыми частями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель предприятия сообщил журналисту издания "Оборонка" во время международной выставки Eurosatory-2026 в Париже.

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UB82D: новая версия FPV-дрона с 82-мм минометной миной

На стенде компания впервые продемонстрировала дрон UB82D в новом корпусе, который был кодифицирован в мае этого года. Это FPV-дрон на 10-дюймовой раме с боевой частью в виде минометной мины калибра 82 мм. Беспилотник оснащен защитным корпусом, напечатанным с использованием технологии 3D-печати.

Также на стенде продемонстрировали дроны-камикадзе UB60D с 60-мм миной, которые созданы по тому же принципу и были внедрены в серийное производство ещё в прошлом году.

Собственное ударное ядро для борьбы с бронетехникой

Поскольку минометные мины больше подходят для поражения пехоты, в компании работают над собственной боевой частью для уничтожения бронетехники и других защищенных целей.

В разработке уже находится собственное ударное ядро, которым оснастят беспилотники на 10-дюймовой раме.

Первый дрон на оптоволокне планируют испытать до конца года

Также до конца года "Украинская бронетехника" планирует провести испытания своего первого дрона на оптоволокне. За основу возьмут собственную 82-мм мину, которую интегрируют на 15-дюймовую раму, поскольку помимо боевой части дрон должен нести катушку с волокном.