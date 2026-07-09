Сотрудники СБУ избили в собственном доме первого заместителя директора "Украинской бронетехники", - заявление компании

Сотрудники Службы безопасности жестоко избили первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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"В ходе незаконного обыска сотрудники СБУ жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

Все это происходило в рамках абсолютно сфабрикованного дела, целью которого является исключительно оказание давления на крупнейшую частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса и подрыв обороноспособности Украины", — отметили там.





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Суть дела

"Так, в феврале 2026 года ГП "АОЗ" на основании первоочередной потребности Генерального штаба Украины объявило процедуру закупки реактивных противотанковых гранат (одноразовых гранатометов) типа РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, либо их аналогов.

На указанную процедуру были поданы предложения около 20 различных поставщиков, среди которых было предложение и ООО "Украинская бронетехника".

Предложение ООО "Украинская бронетехника" включало различные аналоги одноразовых гранатометов на выбор заказчика, в частности Bulspike-AT (противотанковый), Bulspike-TB (термобарический), РПГ-75М и RTG68mm. Каждый из них фактически является аналогом РПГ-18, РПГ-22 или РПГ-26, и до этого все эти типы гранатометов успешно поставлялись ООО "Украинская бронетехника" Силам безопасности и обороны тысячами без каких-либо претензий.

С целью обеспечения принципа экономии бюджетных средств ГП "АОЗ" дважды направляло запросы на снижение цен потенциальным поставщикам, и ООО "Украинская бронетехника" оба раза после проведения соответствующих переговоров с заводами-производителями указанных гранатометов снижало свое ценовое предложение по каждому из видов гранатометов.

По результатам рассмотрения ценовых предложений участников процедуры закупки предложения "Украинской бронетехники" были признаны самыми дешевыми, и ГП "АОЗ" самостоятельно выбрало самый дешевый из предложенных гранатометов РПГ-75М производства чешской компании Zeveta ammunition, которая является производителем из страны НАТО и поставляет эту продукцию десятками тысяч единиц по всему миру и в Украину.

В рамках реализации заключённого контракта на поставку гранатометов в мае 2026 года "Украинская бронетехника" передала грузополучателю, определённому ГП "АОЗ", а в июне 2026 года в полном объеме выполнила свои контрактные обязательства и полностью поставила продукцию на указанный склад", — пояснили в "Украинской бронетехнике".

В то же время там отметили, что эти гранатометы до сих пор окончательно не приняты ГП "АОЗ", однако никаких рекламаций от Заказчика получено не было.

"В то же время сотрудниками СБУ фактически фальсифицируется информация о гранатометах и организуются "карманные" экспертизы, чтобы доказать якобы "бракованность" гранатометов.

Следователями совершенно не учитывается тот факт, что указанные гранатометы поставлялись непосредственно с завода-производителя, который вообще не привлекается следователями к решению вопроса об оценке качества или состояния поставленных гранатометов.

Вместо этого сотрудники СБУ решили применить бандитские методы давления, характерные для времен Януковича, в отношении крупнейшей оборонной компании Украины, и при проведении обысков по сфабрикованному делу нанесли телесные повреждения первому заместителю директора предприятия.

Данные действия сотрудников СБУ не только компрометируют саму Службу, но и наносят огромный ущерб обороноспособности нашего государства", — подытожили там.

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Председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский также прокомментировал ситуацию.

"Сегодня произошло беспрецедентное событие, когда, прикрываясь фейковым уголовным делом о поставках якобы некачественной продукции Вооруженным силам Украины, было применено физическое насилие в отношении первого заместителя директора крупнейшего оборонного предприятия Украины — "Украинской бронетехники", — рассказал он.

По словам Пашинского, причиной послужили якобы некачественные боеприпасы к гранатометам от чешского производителя, которых уже поставлено Вооруженным Силам Украины десятки тысяч штук и в отношении которых не было никаких нареканий.

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"Более того, государственный заказчик — Агентство оборонных закупок — не оформило рекламацию, как это предусмотрено действующим законодательством. Хочу отметить, что этот контракт составляет лишь 0,2% от всей продукции, которую "Украинская бронетехника" поставила Вооруженным силам Украины.

И применение физического насилия нельзя объяснить ничем иным, кроме как сознательной или бессознательной попыткой заблокировать поставки боеприпасов на десятки миллиардов гривен", — добавил он.

Пашинский призвал генерального прокурора Кравченко, и.о. главы СБУ Хмару и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада привлечь к ответственности лиц, нарушивших закон, и объективно разобраться, на каких основаниях было возбуждено это фальшивое уголовное дело.

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