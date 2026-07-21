Постанова Кабміну заблокувала контракти за "данською моделлю" на мільярди євро, - Пашинський. ДОКУМЕНТ

Місяць тому уряд ухвалив постанову, яка мала відкрити можливість експорту продукції військового призначення в умовах особливого періоду. Однак, за оцінкою президента Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергія Пашинського, документ фактично заблокував реалізацію контрактів за так званою "данською моделлю" на кілька мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Пашинського.

Що заявили в NAUDI?

За словами Пашинського, відповідно до положень постанови виробник після отримання передоплати від уряду країни-члена НАТО має сплатити 20% експортного мита, щоб передати виготовлену продукцію Міністерству оборони України.

Як стверджує він, саме ця норма унеможливлює реалізацію механізму фінансування українського оборонного виробництва за "данською моделлю", коли уряди країн-партнерів оплачують виробництво озброєння для Сил оборони України.

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Контракти на мільярди євро

Пашинський заявив, що через нормативні суперечності наразі заблоковано виконання чинних контрактів за "данською моделлю" на декілька мільярдів євро.

Водночас, за його словами, і механізм експорту продукції військового призначення, який мала запустити урядова постанова, фактично не працює, оскільки реалізувати його в нинішньому вигляді неможливо.

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Заклик до Міноборони

Президент NAUDI висловив сподівання, що новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони ініціює перед Кабінетом Міністрів внесення змін до постанови для усунення нормативних суперечностей.

За словами Пашинського, асоціація готова надати уряду необхідну юридичну та експертно-консультаційну підтримку для якнайшвидшого врегулювання ситуації.



