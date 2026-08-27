Потужності українського ОПК до кінця 2026 року можуть сягнути $60 млрд

Головним експортним продуктом України може стати не окремий зразок зброї, а перевірена війною модель його застосування.

Про це заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський у спецпроєкті РБК-Україна⁠, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми повинні продавати не тільки залізо. Ми повинні продавати безпеку", – наголосив Пашинський.

Йдеться про комплексне рішення, яке разом зі зброєю охоплює розвідку, програмне забезпечення, навчання операторів, інтеграцію різних засобів у єдину систему та постійне оновлення тактики.

"У будь-якому нормальному оборонному контракті ціна зброї та боєприпасів становить лише 50%. Інші 50% – це навчання, впровадження, застосування. Ми можемо не тільки продавати зброю, а й навчати, давати поради", – зазначив голова NAUDI.

Прикладом такого підходу стало Чорне море. Україна, не маючи співмірного з Росією традиційного флоту, поєднала ракети "Нептун", морські дрони, розвідку та планування операцій. Російський флот був змушений відійти до віддалених баз, а Україна відновила роботу морського коридору без участі РФ.

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Потенціал для виходу на зовнішні ринки уже сформований. Наприкінці 2025 року виробничі спроможності українського ОПК оцінювалися у 35 млрд доларів на рік, тоді як наявне фінансування покривало не більше третини цього обсягу.

До кінця 2026 року можливості галузі можуть зрости до 60 млрд доларів. Понад 35 млрд доларів із цієї суми може припадати на виробництво далекобійної зброї. Без додаткового фінансування підприємства не зможуть повністю завантажити створені потужності.

Окремою проблемою залишається доступ приватного сектору до капіталу. За даними, наведеними Пашинським, держава інвестувала 60 млрд грн в основні фонди ОПК, однак приватні виробники із цієї суми коштів не отримали.

Одним із джерел фінансування та додаткових замовлень міг би стати контрольований експорт продукції, яку підприємства здатні виробляти понад профінансовані потреби Сил оборони.

Однак повноцінний механізм експорту озброєнь досі не запрацював. Виробники не мають прозорих і прогнозованих правил, які дозволяли б планувати постачання, укладати довгострокові контракти та залучати інвестиції.

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"Станом на сьогодні у нас немає дієвих механізмів реалізації цих програм – експорту немає", – заявив голова NAUDI.

Контрольований експорт, за позицією виробників, не має стосуватися зброї, необхідної українським військовим. Йдеться про продукцію, на яку немає профінансованого державного замовлення або яку підприємства можуть випускати понад поточні потреби Сил оборони.

Вихід на зовнішні ринки дозволив би завантажити виробництва, зберегти інженерні команди та спрямувати додатковий ресурс на розробку нових зразків зброї.

"Якщо ми зараз не будемо заходити на ці ринки, після війни нас там ніхто чекати не буде", – наголосив Пашинський.

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