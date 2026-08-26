Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок, - Пашинський

Серед десяти найбільших оборонних компаній України немає жодного державного підприємства, а шість-сім із них входять до Національної Асоціації оборонної промисловості України (NAUDI)".

Про це заявив голова NAUDI Сергій Пашинський у спецпроєкті РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його оцінкою, підприємства Асоціації за обсягами поставленої продукції вже значно випереджають державний сектор.

"Зброю не повинна робити тільки держава. Це вже факт", - наголосив Пашинський.

Держава вже інвестувала понад 60 млрд грн в основні фонди оборонно-промислового комплексу. Приватний сектор із цієї суми жодних коштів не отримав, зазначив голова NAUDI.

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На початку 2025 року виробничі спроможності українського ОПК оцінювалися у 35 млрд доларів на рік. Наявне фінансування покриває не більше третини цього потенціалу. Надалі можливості галузі можуть зрости до 60 млрд доларів, із яких понад 35 млрд доларів припадатиме на виробництво далекобійної зброї.

Одним із джерел додаткових замовлень для галузі може стати контрольований експорт. Українські компанії-учасники NAUDI представляють свої розробки на міжнародних виставках, ведуть переговори з іноземними державами та оборонними корпораціями, а також створюють спільні підприємства. Однак повноцінний механізм експорту озброєнь досі не запрацював належним чином.

Проблема полягає не лише у відсутності політичного рішення, а й у складному та непрозорому регулюванні. Виробники не мають чітких процедур, строків і критеріїв для отримання дозволу на експорт продукції, яка не потрібна для поточних потреб Сил оборони. Через це компанії не можуть повноцінно планувати виробництво, укладати довгострокові контракти та залучати іноземні інвестиції.

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Водночас контрольований експорт має відбуватися з урахуванням безпекових обмежень, щоб не створювати ризиків для обороноздатності України.

Запуск такого механізму дозволив би завантажити вільні виробничі потужності, залучити додаткові інвестиції та зберегти інженерні й виробничі команди. Йдеться про продукцію, яку підприємства мають спроможність виробляти понад обсяги, необхідні для забезпечення профінансованих потреб Сил оборони.

Пашинський вважає, що Україна може пропонувати партнерам не лише окремі зразки зброї, а комплексні безпекові рішення: розвідку, програмне забезпечення, навчання операторів, інтеграцію різних засобів у єдину систему та постійне оновлення тактики відповідно до нових загроз.

"У будь-якому нормальному оборонному контракті ціна зброї та боєприпасів становить лише 50%. Інші 50% – це навчання, впровадження та застосування. Ми можемо не тільки продавати зброю, а й ділитися досвідом застосування зброї у реальних бойових умовах", – зазначив голова NAUDI Пашинський.

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