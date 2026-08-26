Частный ОПК опередил государственный сектор по объемам поставок, – Пашинский

"Среди десяти крупнейших оборонных компаний Украины нет ни одного государственного предприятия, а шесть-семь из них входят в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (NAUDI)".

Об этом заявил председатель NAUDI Сергей Пашинский в спецпроекте РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

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По его оценке, предприятия Ассоциации по объемам поставляемой продукции уже значительно опережают государственный сектор.

"Оружие не должно производить только государство. Это уже факт", — подчеркнул Пашинский.

Государство уже инвестировало более 60 млрд грн в основные фонды оборонно-промышленного комплекса. Частный сектор из этой суммы никаких средств не получил, отметил глава NAUDI.

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В начале 2025 года производственные мощности украинского ОПК оценивались в 35 млрд долларов в год. Имеющееся финансирование покрывает не более трети этого потенциала. В дальнейшем возможности отрасли могут вырасти до 60 млрд долларов, из которых более 35 млрд долларов придется на производство дальнобойного оружия.

Одним из источников дополнительных заказов для отрасли может стать контролируемый экспорт. Украинские компании-участники NAUDI представляют свои разработки на международных выставках, ведут переговоры с иностранными государствами и оборонными корпорациями, а также создают совместные предприятия. Однако полноценный механизм экспорта вооружений до сих пор не заработал должным образом.

Проблема заключается не только в отсутствии политического решения, но и в сложном и непрозрачном регулировании. У производителей нет четких процедур, сроков и критериев для получения разрешения на экспорт продукции, которая не требуется для текущих нужд Сил обороны. Из-за этого компании не могут полноценно планировать производство, заключать долгосрочные контракты и привлекать иностранные инвестиции.

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В то же время контролируемый экспорт должен осуществляться с учетом ограничений в сфере безопасности, чтобы не создавать рисков для обороноспособности Украины.

Запуск такого механизма позволил бы загрузить свободные производственные мощности, привлечь дополнительные инвестиции и сохранить инженерные и производственные команды. Речь идет о продукции, которую предприятия способны производить сверх объемов, необходимых для обеспечения профинансированных потребностей Сил обороны.

Пашинский считает, что Украина может предлагать партнерам не только отдельные образцы оружия, но и комплексные решения в сфере безопасности: разведку, программное обеспечение, обучение операторов, интеграцию различных средств в единую систему, а также постоянное обновление тактики в соответствии с новыми угрозами.

"В любом нормальном оборонном контракте цена оружия и боеприпасов составляет лишь 50%. Остальные 50% — это обучение, внедрение и применение. Мы можем не только продавать оружие, но и делиться опытом его применения в реальных боевых условиях", — отметил председатель NAUDI Пашинский.

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