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Новини ОПК України
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Український ОПК використовує не весь свій потенціал через брак фінансування

Український ОПК: чому бракує фінансування?

Український оборонно-промисловий комплекс створив виробничі потужності, які значно перевищують обсяг доступного фінансування, через що частина потенціалу галузі залишається незавантаженою.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна "Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію", передає Цензор.НЕТ.

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Виробничий потенціал та фінансування

Наприкінці 2025 року виробничі спроможності українського ОПК оцінювалися у 35 млрд доларів на рік, тоді як доступне фінансування покривало не більше третини цього потенціалу.

До кінця 2026 року можливості галузі можуть зрости до 60 млрд доларів на рік, із яких понад 35 мільярдів припадатиме на виробництво далекобійної зброї.

Для реалізації такого потенціалу необхідні кошти, зокрема на:

  • закупівлю комплектуючих;
  • оплату виробництва;
  • розширення підприємств;
  • виконання довгострокових контрактів.

Особливо значний дисбаланс спостерігається у виробництві безпілотників. Українські підприємства можуть виробляти до 8 млн дронів на рік, але не мають державних замовлень на весь цей обсяг.

Водночас 76% озброєння, яке держава централізовано закуповувала наприкінці 2025 року, вже припадало на українських виробників.

Таким чином, за даними спецпроєкту, проблема полягає не у відсутності виробничих можливостей української оборонної промисловості, а у розриві між її потенціалом та фінансовими можливостями держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок, - Пашинський

Недостатня завантаженість ОПК. Чим це загрожує?

Голова Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський наголошує, що недовантаження виробництв створює ризик втрати створених під час війни компетенцій.

"Потужності підприємств завантажені на невеликий відсоток від можливого, і якщо їх не завантажувати, вони деградують", - зазначає він.

За оцінкою NAUDI, додаткове фінансування та стабільне державне замовлення дозволили б українським виробникам повніше використовувати вже створені потужності.

Читайте: Постанова Кабміну заблокувала контракти за "данською моделлю" на мільярди євро, - Пашинський. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ОПК (363) NAUDI (49)
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Топ коментарі
+8
А ще точніше через скажене розкрадання допомоги. На часі скирдування мішків з грошима.
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27.08.2026 10:44 Відповісти
+7
Так коштів нехватає тому що Міндічам треба, Галушенкам треба,Мудрожопій треба, Кирилу Олексійовичу треба,деж набратись на ОПК,хіба що по гривні донати.🤢
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27.08.2026 10:46 Відповісти
+3
Якщо влада буде на повну фінансувати опк,то не зможе фінансувати династію і передавати двушечки на москву. І де брати гроші на викуп всяких мудрих,та галущенків з єрмаками?
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27.08.2026 10:48 Відповісти

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