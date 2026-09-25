Понад 590 тис. БпЛА замовили військові через Brave1 Market від початку року, - Міноборони

Індустрія дронів

За 9 місяців 2026 року українські військові замовили понад 590 000 безпілотних літальних апаратів на державному маркетплейсі Brave1 Market.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як наголошується, динаміка зростає – середня сума замовлень на місяць збільшилася більш ніж удвічі від початку року.

Які дрони найбільше замовляють

Найбільше замовляють дрони-перехоплювачі – як проти розвідників, так і спеціалізовані "антишахеди". На другому місці – FPV-камікадзе коптерного типу.

Водночас найбільший приріст показала категорія БпЛА-камікадзе літакового типу. На піку активності військові замовляли у 6 разів більше таких дронів, ніж на початку року.

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Серед найдорожчих технологічних сегментів – дрони-матки. А найбільше коштів у грошовому еквіваленті спрямували на дрони-бомбери.

Що можна придбати за "єБали"

Як розповіли в Міноборони, військові можуть купувати дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) та засоби РЕБ, використовуючи "єБали".

Ці бали нараховуються за виконані бойові місії. Наприклад, за верифіковані уражені цілі, розвідку, логістику та евакуацію з використанням роботів.

Завдяки цій системі ефективні підрозділи можуть придбати більше необхідних засобів – саме тих, які потрібні їм тут і зараз. А виробники у режимі реального часу бачать статистику щодо своїх виробів: на якому місці в рейтингу їхній дрон чи НРК, скільки місій він виконав, які підрозділи найбільше його використовують тощо.

Нагадаємо, раніше на Brave1 Market запустили кастомні замовлення дронів під потреби військових. Наразі цей функціонал працює виключно для закупівель за власні кошти підрозділів.

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