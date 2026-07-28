Рекорд програми єБали: у червні через Brave1 Market закупили оборонних технологій на понад 5 млрд грн

Індустрія дронів

Українські військові замовили безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ/РЕР на понад 5 млрд грн на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market у червні. Це найбільша сума замовлень за один місяць протягом всього періоду існування програми єБали.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Водночас середній термін постачання вдалося скоротити до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник становив 10-14 днів.

Скільки товарів зараз доступні на Brave1 Market

Нині на маркетплейсі захисники можуть обрати з понад 1 000 позицій для закупівлі за єБали.

Це, зокрема, різноманітні БпЛА:

Також доступні наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ/РЕР.

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Які переваги має система єБалів та закупівля через Brave1 Market

Військовим нараховуються єБали, наприклад, за верифіковані уражені цілі, розвідку та місії НРК. За них через Brave1 Market ефективні підрозділи можуть придбати більше необхідних засобів – саме тих, які потрібні їм тут і зараз.

Водночас виробники у режимі реального часу бачать статистику щодо своїх виробів – на якому місці в рейтингу їхній дрон чи НРК, скільки місій він виконав, які підрозділи найбільше його використовують тощо.

Нагадаємо, на Brave1 Market запрацював Кабінет закупівельника. У ньому підрозділи можуть безпечно замовляти дрони, НРК, РЕБ та інші вироби оборонного призначення не лише за єБали, а й за власні кошти.

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