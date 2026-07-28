Рекорд программы "еБаллы": в июне через Brave1 Market закупили оборонных технологий на сумму более 5 млрд грн
Индустрия дронов
В июне украинские военные заказали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ/РЭР на сумму свыше 5 млрд грн на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market. Это самая большая сумма заказов за один месяц за весь период существования программы "еБали".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
При этом средний срок поставки удалось сократить до 8 дней для товаров, имеющихся в наличии. Ранее этот показатель составлял 10-14 дней.
Сколько товаров сейчас доступно на Brave1 Market
Сейчас на маркетплейсе защитники могут выбрать из более чем 1 000 позиций для закупки за "еБаллы".
Это, в частности, различные БПЛА:
- FPV-камикадзе;
- бомбардировщики;
- мидлстрайки;
- перехватчики.
Также доступны наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ/РЭР.
Какие преимущества имеет система еБаллов и закупки через Brave1 Market
Военным начисляются еБаллы, например, за подтвержденные пораженные цели, разведку и миссии НРК. За них через Brave1 Market эффективные подразделения могут приобрести больше необходимых средств - именно тех, которые нужны им здесь и сейчас.
В то же время производители в режиме реального времени видят статистику по своим изделиям - на каком месте в рейтинге находится их дрон или НРК, сколько миссий он выполнил, какие подразделения чаще всего его используют и т. д.
Напомним, на Brave1 Market заработал "Кабинет закупщика". В нем подразделения могут безопасно заказывать дроны, НРК, РЭБ и другие изделия оборонного назначения не только за еБаллы, но и за собственные средства.
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