Зеленский провел первую встречу с Бернемом: Великобритания предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов. ВИДЕО

Индустрия дронов

В понедельник, 27 июля, на военно-морской базе Королевского флота в Портсмуте состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первая встреча

"Сегодня на авианосце Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth состоялась первая встреча с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Мы очень ценим, что визит именно нашей делегации в Великобританию стал первым с момента вступления Энди Бернема в должность. Это важный сигнал поддержки, и премьер-министр заверил, что она остается неизменной", — рассказал Зеленский.

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Великобритания предоставит технологии РЭБ

Во время встречи речь шла о дальнейшей помощи Украине и совместном оборонном производстве.

"Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизни... Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это точно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий. Пригласил Энди в Украину", — сказал глава государства.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию.

Также отмечалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне.

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