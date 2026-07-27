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Новости Видео Разговор Зеленского с Бернемом
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Зеленский прибыл в Великобританию: ключевой приоритет - ПВО и совместное оборонное производство. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Повестка дня визита

По словам Зеленского, в планах - встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими военными, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze.

"За годы полномасштабной войны мы построили самые прочные отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией. Ключевой приоритет - ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств", - подчеркивает глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне.

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Автор: 

Великобритания (5440) Зеленский Владимир (25333) Бернем Энди (4)
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Топ комментарии
+8
Прибув за кордон, чекай масованого удару, півтораметровий вершник апокаліпсису
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27.07.2026 14:54 Ответить
+6
Потужні зелені пуки ні про що, але їздить за рахунок держави, ото влаштувалося! Зеленій шоблі , маєтки , закордони мільярди в офшорах а вам бусифікація і в окопи, або рад прапором або сзч або інваліди зі злиденними 600 грн в місяць, а вони живуть своє найкраще життя за рахунок бідноти.
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27.07.2026 15:01 Ответить
+5
Є, стабільні обстріли під час таких турне, ну і посилення бусифікації, буде ще гірше, всіх вже вигребли цікаво що на цей випадок придумають?
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27.07.2026 15:02 Ответить

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