Зеленский прибыл в Великобританию: ключевой приоритет - ПВО и совместное оборонное производство. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Повестка дня визита

По словам Зеленского, в планах - встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими военными, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze.

"За годы полномасштабной войны мы построили самые прочные отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией. Ключевой приоритет - ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств", - подчеркивает глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Бернем 27 июля встретится с Зеленским в Лондоне.

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