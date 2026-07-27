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Новини Відео Розмова Зеленського з Бернемом
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Зеленський прибув до Великої Британії: Ключовий пріоритет - ППО та спільні оборонні виробництва. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Порядок денний візиту

За словами Зеленського, у планах - зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

"За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет - ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав", - наголошує глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.

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Автор: 

Велика Британія (4952) Зеленський Володимир (26483) Бернем Енді (4)
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Топ коментарі
+8
Прибув за кордон, чекай масованого удару, півтораметровий вершник апокаліпсису
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27.07.2026 14:54 Відповісти
+6
Потужні зелені пуки ні про що, але їздить за рахунок держави, ото влаштувалося! Зеленій шоблі , маєтки , закордони мільярди в офшорах а вам бусифікація і в окопи, або рад прапором або сзч або інваліди зі злиденними 600 грн в місяць, а вони живуть своє найкраще життя за рахунок бідноти.
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27.07.2026 15:01 Відповісти
+5
Є, стабільні обстріли під час таких турне, ну і посилення бусифікації, буде ще гірше, всіх вже вигребли цікаво що на цей випадок придумають?
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27.07.2026 15:02 Відповісти

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