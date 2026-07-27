Зеленський прибув до Великої Британії: Ключовий пріоритет - ППО та спільні оборонні виробництва. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Порядок денний візиту

За словами Зеленського, у планах - зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

"За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет - ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав", - наголошує глава держави.

Також читайте: Зеленський провів розмову з новим прем’єром Британії Бернемом

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.

Також читайте: Україна зможе самостійно виробляти британські системи Stone Cloak, - The Telegraph