Зеленський прибув до Великої Британії: Ключовий пріоритет - ППО та спільні оборонні виробництва. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Великої Британії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Порядок денний візиту
За словами Зеленського, у планах - зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.
"За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет - ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав", - наголошує глава держави.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.
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