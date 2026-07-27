Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, прийме президента України Володимира Зеленського. Це буде перша зустріч британського прем'єра з іноземним главою держави після вступу на посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Візит українського президента відбудеться напередодні його поїздки до Вашингтону, запланованої на 28 липня.

Бернем наголосив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну.

"Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого та справедливого миру для України", - заявив він.

Як повідомляє AFP, під час візиту Зеленський і Бернем відвідають військово-морську базу та зустрінуться з британськими й українськими військовослужбовцями, які беруть участь у програмі підготовки українських бійців.

Крім того, Лондон оголосить про передачу Україні технології нової системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Зеленський хоче укласти "дронову угоду"

В інтерв'ю Sky News президент України заявив, що прагне відкрити новий етап співпраці з Великою Британією.

За словами Зеленського, Київ розраховує підписати з Лондоном "дронову угоду" та створити на території Великої Британії підприємство з виробництва безпілотників.

"Ми готові ділитися всім своїм досвідом з Великою Британією, і я сподіваюся, що Британія зробить те саме", - сказав глава держави.

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