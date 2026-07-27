27 июля Бернем встретится с Зеленским в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник, 27 июля, примет президента Украины Владимира Зеленского. Это будет первая встреча британского премьера с иностранным главой государства после вступления в должность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Визит украинского президента состоится накануне его поездки в Вашингтон, запланированной на 28 июля.

Бернем подчеркнул, что Великобритания и впредь будет поддерживать Украину.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины", - заявил он.

Как сообщает AFP, в ходе визита Зеленский и Бернем посетят военно-морскую базу и встретятся с британскими и украинскими военнослужащими, участвующими в программе подготовки украинских бойцов.

Кроме того, Лондон объявит о передаче Украине технологии новой системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Зеленский хочет заключить "дроновое соглашение"

В интервью Sky News президент Украины заявил, что стремится открыть новый этап сотрудничества с Великобританией.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает подписать с Лондоном "дроновое соглашение" и создать на территории Великобритании предприятие по производству беспилотников.

"Мы готовы делиться всем своим опытом с Великобританией, и я надеюсь, что Великобритания поступит так же", - сказал глава государства.

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