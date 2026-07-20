Зеленський провів розмову з новим прем’єром Британії Бернемом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим очільником британського уряду Енді Бернемом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили лідери?

Зеленський привітав Енді Бернема з призначенням на посаду прем'єра Британії.

"Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною. Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами.

"І ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!", - додав президент.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

У понеділок, 20 липня, король Великої Британії Чарльз ІІІ офіційно призначив Енді Бернема прем'єр-міністром після його обрання лідером Лейбористської партії минулого тижня.

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