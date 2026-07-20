Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії та пообіцяв підтримувати Україну
Король Великої Британії Чарльз ІІІ у понеділок, 20 липня, офіційно призначив Енді Бернема прем'єр-міністром після його обрання лідером Лейбористської партії минулого тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Перші деталі
За даними ЗМІ, він вже зустрівся з королем Чарльзом III та запевнив, що підтримка України залишається непохитною.
Хто такий Енді Бернем?
- Енді Бернем - британський політик Лейбористської партії, який із 2017 року обіймає посаду мера Великого Манчестера.
- Раніше він був депутатом Палати громад від округу Лі та працював на урядових посадах, зокрема очолював Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури, медіа і спорту Британії. Бернем відомий своєю увагою до питань регіонального розвитку, громадського транспорту та посилення ролі місцевого самоврядування.
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Він також обіцяє, що його країна не припинить допомагати Україні. Бернем наголошував, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й "продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії".
- Він підтримує діяльність і розвиток реабілітаційного центру Unbroken у Львові. Бернем - співзасновник Мережі міст Unbroken, до якої входять Манчестер, Львів та Ліверпуль, і яка має на меті співпрацю задля відбудови України.
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