Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії та пообіцяв підтримувати Україну

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у понеділок, 20 липня, офіційно призначив Енді Бернема прем'єр-міністром після його обрання лідером Лейбористської партії минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Перші деталі

За даними ЗМІ, він вже зустрівся з королем Чарльзом III та запевнив, що підтримка України залишається непохитною.

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Хто такий Енді Бернем?

Енді Бернем - британський політик Лейбористської партії, який із 2017 року обіймає посаду мера Великого Манчестера.

Раніше він був депутатом Палати громад від округу Лі та працював на урядових посадах, зокрема очолював Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури, медіа і спорту Британії. Бернем відомий своєю увагою до питань регіонального розвитку, громадського транспорту та посилення ролі місцевого самоврядування.

Він також обіцяє, що його країна не припинить допомагати Україні. Бернем наголошував, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й "продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії".

Він підтримує діяльність і розвиток реабілітаційного центру Unbroken у Львові. Бернем - співзасновник Мережі міст Unbroken, до якої входять Манчестер, Львів та Ліверпуль, і яка має на меті співпрацю задля відбудови України.

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