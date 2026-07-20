Бернем официально возглавил правительство Великобритании и пообещал поддерживать Украину

Он также обещает, что его страна не перестанет помогать Украине. Бернем подчеркнул, что в последние годы поддерживал контакты с мэрами Киева и Львова и "будет продолжать эту политику, и впредь стоя плечом к плечу с украинским народом против российской агрессии".