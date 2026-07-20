Бернем официально возглавил правительство Великобритании и пообещал поддерживать Украину
Король Великобритании Чарльз III в понедельник, 20 июля, официально назначил Энди Бернема премьер-министром после его избрания лидером Лейбористской партии на прошлой неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Первые подробности
По данным СМИ, он уже встретился с королем Чарльзом III и заверил, что поддержка Украины остается непоколебимой.
Кто такой Энди Бернем?
- Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который с 2017 года занимает пост мэра Большого Манчестера.
- Ранее он был депутатом Палаты общин от округа Ли и занимал правительственные посты, в частности возглавлял Министерство здравоохранения и Министерство культуры, медиа и спорта Великобритании. Бернем известен своим вниманием к вопросам регионального развития, общественного транспорта и усиления роли местного самоуправления.
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Он также обещает, что его страна не перестанет помогать Украине. Бернем подчеркнул, что в последние годы поддерживал контакты с мэрами Киева и Львова и "будет продолжать эту политику, и впредь стоя плечом к плечу с украинским народом против российской агрессии".
- Он поддерживает деятельность и развитие реабилитационного центра Unbroken во Львове. Бернем — соучредитель Сети городов Unbroken, в которую входят Манчестер, Львов и Ливерпуль и которая ставит своей целью сотрудничество в интересах восстановления Украины.
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