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Бернем официально возглавил правительство Великобритании и пообещал поддерживать Украину

Энди Бернем

Король Великобритании Чарльз III в понедельник, 20 июля, официально назначил Энди Бернема премьер-министром после его избрания лидером Лейбористской партии на прошлой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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Первые подробности

По данным СМИ, он уже встретился с королем Чарльзом III и заверил, что поддержка Украины остается непоколебимой.

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Кто такой Энди Бернем?

  • Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который с 2017 года занимает пост мэра Большого Манчестера.
  • Ранее он был депутатом Палаты общин от округа Ли и занимал правительственные посты, в частности возглавлял Министерство здравоохранения и Министерство культуры, медиа и спорта Великобритании. Бернем известен своим вниманием к вопросам регионального развития, общественного транспорта и усиления роли местного самоуправления.

  • Он также обещает, что его страна не перестанет помогать Украине. Бернем подчеркнул, что в последние годы поддерживал контакты с мэрами Киева и Львова и "будет продолжать эту политику, и впредь стоя плечом к плечу с украинским народом против российской агрессии".

  • Он поддерживает деятельность и развитие реабилитационного центра Unbroken во Львове. Бернем — соучредитель Сети городов Unbroken, в которую входят Манчестер, Львов и Ливерпуль и которая ставит своей целью сотрудничество в интересах восстановления Украины.

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Автор: 

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