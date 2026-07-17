Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании: он сменил Стармера на посту лидера Лейбористской партии

17 июля в Великобритании Энди Бернем, бывший мэр Большого Манчестера, был избран лидером правящей Лейбористской партии вместо Кира Стармера. Он станет новым премьер-министром 20 июля.

Об этом сообщило агентство Reutersи пишет Guardian, информируетЦензор.НЕТ.

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Что известно?

Избрание лидером правящей партии "Короля Севера" стало для Бернема последним шагом перед тем, как он займет пост премьера — уже седьмого за последнее десятилетие. Свою кампанию Бернем строил на обещании сдержать рост популярности правопопулистской партии Reform UK.

В своем выступлении он заявил, что сохранит "свой стиль прислушиваться к людям", а также "будет премьером для всех частей Великобритании" — востока и запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. По его словам, он стремится вернуть людям надежду и уделить особое внимание "забытым уголкам страны".

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Во время выступления Бернем также упомянул бывшего премьера Кира Стармера и поблагодарил его за "служение партии и государству".

Напомним, что 22 июня Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании. Кандидатуру Бернема должен одобрить король Чарльз III, который поручит ему сформировать правительство.

Кто такой Энди Бернем

Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который с 2017 года занимает пост мэра Большого Манчестера.

Ранее он был депутатом Палаты общин от округа Ли и занимал правительственные посты, в частности возглавлял Министерство здравоохранения и Министерство культуры, медиа и спорта Великобритании. Бернем известен своим вниманием к вопросам регионального развития, общественного транспорта и усиления роли местного самоуправления.

Он также обещает, что его страна не перестанет помогать Украине. Бернем подчеркнул, что в последние годы поддерживал контакты с мэрами Киева и Львова и "будет продолжать эту политику, и впредь стоя плечом к плечу с украинским народом против российской агрессии".

Он поддерживает деятельность и развитие реабилитационного центра Unbroken во Львове. Бернем — соучредитель Сети городов Unbroken, в которую входят Манчестер, Львов и Ливерпуль и которая ставит своей целью сотрудничество в интересах восстановления Украины.

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