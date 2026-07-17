Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании: он сменил Стармера на посту лидера Лейбористской партии
17 июля в Великобритании Энди Бернем, бывший мэр Большого Манчестера, был избран лидером правящей Лейбористской партии вместо Кира Стармера. Он станет новым премьер-министром 20 июля.
Об этом сообщило агентство Reutersи пишет Guardian, информируетЦензор.НЕТ.
Что известно?
Избрание лидером правящей партии "Короля Севера" стало для Бернема последним шагом перед тем, как он займет пост премьера — уже седьмого за последнее десятилетие. Свою кампанию Бернем строил на обещании сдержать рост популярности правопопулистской партии Reform UK.
В своем выступлении он заявил, что сохранит "свой стиль прислушиваться к людям", а также "будет премьером для всех частей Великобритании" — востока и запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. По его словам, он стремится вернуть людям надежду и уделить особое внимание "забытым уголкам страны".
Во время выступления Бернем также упомянул бывшего премьера Кира Стармера и поблагодарил его за "служение партии и государству".
Напомним, что 22 июня Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании. Кандидатуру Бернема должен одобрить король Чарльз III, который поручит ему сформировать правительство.
Кто такой Энди Бернем
- Энди Бернем — британский политик из Лейбористской партии, который с 2017 года занимает пост мэра Большого Манчестера.
- Ранее он был депутатом Палаты общин от округа Ли и занимал правительственные посты, в частности возглавлял Министерство здравоохранения и Министерство культуры, медиа и спорта Великобритании. Бернем известен своим вниманием к вопросам регионального развития, общественного транспорта и усиления роли местного самоуправления.
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Он также обещает, что его страна не перестанет помогать Украине. Бернем подчеркнул, что в последние годы поддерживал контакты с мэрами Киева и Львова и "будет продолжать эту политику, и впредь стоя плечом к плечу с украинским народом против российской агрессии".
- Он поддерживает деятельность и развитие реабилитационного центра Unbroken во Львове. Бернем — соучредитель Сети городов Unbroken, в которую входят Манчестер, Львов и Ливерпуль и которая ставит своей целью сотрудничество в интересах восстановления Украины.
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