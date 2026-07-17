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Енді Бернем стане новим прем’єр-міністром Британії: він замінив Стармера на чолі Лейбористської партії

Енді Бернем

17 липня у Великій Британії Енді Бернем, колишній мер Великого Манчестера, був обраний лідером керівної Лейбористської партії замість Кіра Стармера. Він стане новим прем’єр-міністром 20 липня.

Про це повідомило агентство Reuters та пише Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Обрання лідером керівної партії "Короля Півночі" стало для Бернема останнім кроком перед тим, як він обійме посаду прем’єра – вже сьомого за останнє десятиріччя. Свою кампанію Бернем будував на обіцянці стримати зростання популярності правопопулістської партії Reform UK.

У своєму виступі він заявив, що збереже "свій стиль дослухатися до людей", а також "буде прем’єром для всіх частин Великої Британії" — сходу і заходу, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. За його словами, він прагне повернути людям надію та приділити особливу увагу "забутим куточкам країни".

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Під час промови Бернем також згадав колишнього прем’єра Кіра Стармера і подякував йому за "служіння партії й державі".

Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та прем’єр-міністра Великої Британії. Кандидатуру Бернема має погодити король Чарльз III, який доручить йому сформувати уряд.

Хто такий Енді Бернем

  • Енді Бернем — британський політик Лейбористської партії, який із 2017 року обіймає посаду мера Великого Манчестера.
  • Раніше він був депутатом Палати громад від округу Лі та працював на урядових посадах, зокрема очолював Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури, медіа і спорту Британії. Бернем відомий своєю увагою до питань регіонального розвитку, громадського транспорту та посилення ролі місцевого самоврядування.

  • Він також обіцяє, що його країна не припинить допомагати Україні. Бернем наголошував, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й "продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії".

  • Він підтримує діяльність і розвиток реабілітаційного центру Unbroken у Львові. Бернем — співзасновник Мережі міст Unbroken, до якої входять Манчестер, Львів та Ліверпуль, і яка має на меті співпрацю задля відбудови України.

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