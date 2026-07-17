Енді Бернем стане новим прем’єр-міністром Британії: він замінив Стармера на чолі Лейбористської партії

17 липня у Великій Британії Енді Бернем, колишній мер Великого Манчестера, був обраний лідером керівної Лейбористської партії замість Кіра Стармера. Він стане новим прем’єр-міністром 20 липня.

Про це повідомило агентство Reuters та пише Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Обрання лідером керівної партії "Короля Півночі" стало для Бернема останнім кроком перед тим, як він обійме посаду прем’єра – вже сьомого за останнє десятиріччя. Свою кампанію Бернем будував на обіцянці стримати зростання популярності правопопулістської партії Reform UK.

У своєму виступі він заявив, що збереже "свій стиль дослухатися до людей", а також "буде прем’єром для всіх частин Великої Британії" — сходу і заходу, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. За його словами, він прагне повернути людям надію та приділити особливу увагу "забутим куточкам країни".

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Під час промови Бернем також згадав колишнього прем’єра Кіра Стармера і подякував йому за "служіння партії й державі".

Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та прем’єр-міністра Великої Британії. Кандидатуру Бернема має погодити король Чарльз III, який доручить йому сформувати уряд.

Хто такий Енді Бернем

Енді Бернем — британський політик Лейбористської партії, який із 2017 року обіймає посаду мера Великого Манчестера.

Раніше він був депутатом Палати громад від округу Лі та працював на урядових посадах, зокрема очолював Міністерство охорони здоров’я та Міністерство культури, медіа і спорту Британії. Бернем відомий своєю увагою до питань регіонального розвитку, громадського транспорту та посилення ролі місцевого самоврядування.

Він також обіцяє, що його країна не припинить допомагати Україні. Бернем наголошував, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й "продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії".

Він підтримує діяльність і розвиток реабілітаційного центру Unbroken у Львові. Бернем — співзасновник Мережі міст Unbroken, до якої входять Манчестер, Львів та Ліверпуль, і яка має на меті співпрацю задля відбудови України.

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