Зеленский провел беседу с новым премьером Великобритании Бернемом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым главой британского правительства Энди Бернемом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили лидеры?

Зеленский поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании.

"Очень ценю, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет прочной. Благодарю за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших вследствие недавних российских атак", — заявил президент.

Глава государства отметил, что Украина и Великобритания смогли построить самое прочное партнерство в истории отношений между нашими странами.

"И мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Благодарю, Энди. Благодарю, Великобритания!" — добавил президент.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 22 июня Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

В понедельник, 20 июля, король Великобритании Чарльз III официально назначил Энди Бернема премьер-министром после его избрания лидером Лейбористской партии на прошлой неделе.

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