Зеленский провел беседу с новым премьером Великобритании Бернемом
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым главой британского правительства Энди Бернемом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили лидеры?
Зеленский поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании.
"Очень ценю, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет прочной. Благодарю за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших вследствие недавних российских атак", — заявил президент.
Глава государства отметил, что Украина и Великобритания смогли построить самое прочное партнерство в истории отношений между нашими странами.
"И мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Благодарю, Энди. Благодарю, Великобритания!" — добавил президент.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 22 июня Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.
- В понедельник, 20 июля, король Великобритании Чарльз III официально назначил Энди Бернема премьер-министром после его избрания лидером Лейбористской партии на прошлой неделе.
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