Зеленський провів першу зустріч з Бернемом: Британія надасть Україні технології РЕБ для захисту дронів. ВIДЕО

Індустрія дронів

У понеділок, 27 липня, на військово-морській базі Королівського флоту Портсмут відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського та нового прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Перша зустріч

"Сьогодні на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth провели першу зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем’єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною", - розповів Зеленський.

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Британія надасть технології РЕБ

Під час зустрічі йшлося про подальшу допомогу Україні та спільне оборонне виробництво.

"Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя... Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій. Запросив Енді в Україну", - сказав глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Великої Британії.

Також зазначалося, що Бернем 27 липня зустрінеться із Зеленським у Лондоні.

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