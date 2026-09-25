С начала года военные заказали через Brave1 Market более 590 тыс. БпЛА, - Минобороны

Индустрия дронов

За 9 месяцев 2026 года украинские военные заказали более 590 000 беспилотных летательных аппаратов на государственном маркетплейсе Brave1 Market.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, динамика растет — средняя сумма заказов в месяц увеличилась более чем вдвое с начала года.

Какие дроны заказывают чаще всего

Чаще всего заказывают дроны-перехватчики — как для борьбы с разведчиками, так и специализированные "антишахеды". На втором месте — FPV-камикадзе коптерного типа.

В то же время наибольший рост показала категория БпЛА-камикадзе самолетного типа. На пике активности военные заказывали в 6 раз больше таких дронов, чем в начале года.

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Среди самых дорогих технологических сегментов — дроны-матки. А больше всего средств в денежном эквиваленте направили на дроны-бомбардировщики.

Что можно приобрести за "еБаллы"

Как сообщили в Минобороны, военные могут покупать дроны, наземные роботизированные комплексы (НРК) и средства РЭБ, используя "еБаллы".

Эти баллы начисляются за выполненные боевые миссии. Например, за подтвержденные поражения целей, разведку, логистику и эвакуацию с использованием роботов.

Благодаря этой системе эффективные подразделения могут приобрести больше необходимых средств — именно тех, которые нужны им здесь и сейчас. А производители в режиме реального времени видят статистику по своим изделиям: на каком месте в рейтинге находится их дрон или НРК, сколько миссий он выполнил, какие подразделения чаще всего его используют и т. д.

Напомним, ранее на Brave1 Market запустили кастомные заказы дронов под нужды военных. Сейчас этот функционал работает исключительно для закупок за собственные средства подразделений.

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